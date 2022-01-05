فقدان بيتروشي لممتلكاته الشخصيّة بدّد آماله في داكار

يُسجّل بيتروشي مشاركته الأولى في رالي داكار مع الصانع النمساوي كاي تي ام و"تيك3"، اللذين تسابق معهما في الموسم الماضي في الموتو جي بي، بعد أن فقد مقعده في الفئة العليا لموسم 2022.

وبالرغم من عدم امتلاكه الكثير من الوقت للتحضير قبيل نسخة 2022 من الرالي الأسطوري، سجّل بيتروشي بداية قويّة ضمن مشاركته الأولى في اليوم الافتتاحيّ.

ونافس الإيطالي على مركزٍ له ضمن الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية يوم الإثنين، لكنّه أُجبر على التوقّف عند الكيلومتر 115 بسبب مشكلة في مضخّة الوقود.

واكتشف الفائز بسباقَين في الموتو جي بي أنّه أضاع هاتفه، إلى جانب جواز سفره ومحفظته، لذا لم يكن قادرًا على الاتّصال بفريقه في المخيّم من أجل مدّه بالمعلومات لتصليح درّاجته.

نتيجة لذلك فقد أُجبر على التواصل مع المنظّمين باستخدام النظام على درّاجته وبالتالي تلقى عقوبة أبعدته عن دائرة المنافسة على الفوز، بالرغم من أنّه سُمح له بمواصلة التسابق ضمن قانونٍ جديد لنسخة 2022.

وكشف بيتروشي على حسابه في "انستاغرام" ما حدث قائلًا: "قمت بعملٍ جيّدٍ جدًا بالأمس، شعرت بالإرهاق الناتج عن اليوم الأوّل".

وأضاف: "لكنّني كنت أقدّم أداءً جيّدًا على الدرّاجة. ومن ثمّ لحقت بستيفان سفيتكو الذي كان أمامي".

وأردف: "كان شعوري جيّدًا ولحقت به سريعًا. تعيّن عليّ الانتقال من الخزّان الخلفي إلى الأمامي بعد الكيلومتر 115، ومن ثمّ توقّفت الدرّاجة".

وواصل شرحه بالقول: "للأسف كانت مشكلة لم يكن بوسعي إصلاحها. كانت سهلة في الحقيقة، لكن لم تكن لديّ المعدّات المناسبة".

وأكمل: "أردت الاتّصال بميكانيكيّ في المخيّم، لكنّني اكتشفت بأنّني أضعت هاتفي. كذلك جواز سفري، ورخصة قيادتي وبعض الأموال التي كانت معي. لم يكن لديّ أيّ سبيلٍ للاتّصال بفريقي".

واعترف بيتروشي بـ "انزعاجه" بعد أن اكتشفه بأنّه كان يُنافس على مركزٍ ضمن الخمسة الأوائل عندما عاد إلى المخيّم، لكنّه أشار إلى أنّه "هنا للتعلّم والاستمتاع، ومن ثمّ ستأتي النتائج".