فريق "برودرايف" يتجه للمشاركة في نسخة 2021 من رالي داكار

ستشكل الشركة الهندسية البريطانية - التي أحرزت الفوز بلقب السائقين مع كولين ماكراي، ريتشارد برنز وبيتر سولبرغ إضافة لثلاثة ألقاب مصنّعين على التوالي بين عامَي 1995 و1997 عندما كانت تجهز فريق سوبارو - شركة جديدة تُعرف باسم "برودرايف العالمية" حيث ستخوض أولى مشاركاتها في رالي داكار الأسطوري العام المقبل.

وستعمل "برودرايف" على بناء سيارتَين، تنافسان ضمن الفئة العليا "تي1"، كما ستُنتج سياراتٍ للفرق الزبائن.

وسيتم تمويل المشروع من قبل صندوق الثروة السيادية في البحرين، ممتلكات، التي كانت راعي نسخة هذا العام من رالي داكار.

منذ انتهاء آخر برامجها في "دبليو آر سي" مع ميني في 2012، ركزت "برودرايف" بشكل واسع على نشاطاتها في رياضة السيارات بتجهيز فريق أستون مارتن المشارك في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، لكنها حافظت على صلتها بالراليات مع تطوير فولكسفاغن غولف التي حالفها النجاح مع فريق "فاو-فولكسفاغن" للراليات ضمن بطولة الصين للراليات.

كما عملت على سيارة رينو ميغان التي شارك بها فريق "جي سي كيه" في بطولة العالم للرالي كروس.

وكشف دايفيد ريتشاردز مؤسس ورئيس "برودرايف" أن داكار يمثل "الطموح بعيد المدى" لشركته، التي أحرزت الفوز بأولى بطولات الشرق الأوسط للراليات مع القطري سعيد الهاجري عام 1984.

فقال: "لقد كان طموحاً بعيد المدى لنا في ’برودرايف’، أن نشارك في رالي داكار".

وأكمل: "أن نتمكن من ذلك بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية في البحرين، ممتلكات، وفي المملكة العربية السعودية، يمنح المشروع خصوصية أكبر، إذ كان الشرق الأوسط نقطة الانطلاقة لـ ’برودرايف’ في عالم رياضة السيارات عام 1984".

وتابع: "داكار تحدٍ جديد لنا في ’برودرايف’، لكنه مشروع نخوضه معاً نحن وكامل الفريق يداً واحدة".

أما جوني بورن المدير التنفيذي لشركة "برودرايف العالمية" فقال: "نسعى للمنافسة والإبداع في رالي داكار والحقبة الجديدة الرائعة في الشرق الأوسط".

وأكمل: "هذا المشروع المشترك يمثل كذلك فرصة لتقديم تقنيات صناعية عالية المستوى لمملكة البحرين ما يسهم في إنشاء ورعاية وتعزيز الخبرات الوطنية".

واختتم: "ذلك ما يرفع بدوره من مكانة البحرين كمركزٍ للصناعات المتقدمة في منطقة الخليج العربي".