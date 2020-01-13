فريق الراحل غونسالفيس ينسحب من رالي داكار 2020
انسحب فريق "هيرو" المصنعيّ الهنديّ من منافسات رالي داكار 2020 عقب حادثة نجمه بابلو غونسالفيس المميتة التي أودت بحياته خلال مرحلة يوم الأحد السابعة.
انضم غونسالفيس إلى فريق هيرو منتصف 2019، وذلك بعد فترة طويلة أمضاها مع هوندا تضمنت إنهاءه بمركز الوصافة خلف مارك كوما في نسخة 2015.
ونجح البرتغاليّ الراحل بالإنهاء ثلاث مرات ضمن المراكز العشرة الأولى، قبل أن يتوقف قلبه عن العمل عقب حادثته في المرحلة السابعة. تمّ نقله عن طريق حوّامة طبية إلى مشفى "ليلى" لكن، تمّ الإعلان عن وفاته حال وصوله.
وبعد هذه الحادثة، أعلن الفريق أنه لن يكمل باقي مجريات الرالي، حيث تركت جميع شاحناته مدينة جدة بالفعل.
وقال متحدث باسم الفريق إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما حصل أمر محزن، شعرنا جميعنا بحاجتنا إلى بعض المساحة للحزن على زميلنا وصديقنا".
وأعلن منظمو الرالي عن إلغاء مرحلة يوم الاثنين للدراجات والدراجات الرباعية كذلك.
يشار إلى أن فريق هيرو أنهى بالمراكز العشرة الأولى خلال النسخ الثلاث الماضية، وآخر نتيجتين حققهما أوريول مينا، الذي أجبر على التخلي عن المشاركة في نسخة هذا العام بسبب الإصابة.
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فريق الراحل غونسالفيس ينسحب من رالي داكار 2020
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|الإنطلاقة من على المنصة
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13:00
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|المرحلة 1: جدة - الوجه
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|المرحلة 2: الوجه - نيوم
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|المرحلة 3: نيوم - نيوم
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الاثنين ١٣ يناير
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