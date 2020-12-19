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فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021

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فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021

أطلق فريق البحرين رايد اكستريم مقاتلته الجديدة التي سيشارك بها في رالي داكار 2021، تحت اسم "هانتر"، والتي سيقودها سيباستيام لوب وناني روما.

سيتنافس لوب وروما معاً للمرة الأولى مع فريق البحرين رايد اكستريم شهر يناير/كانون الثاني المقبل في النسخة 43 لرالي داكار. وفي هذه المغامرة الجديدة، سيتواجدان على متن سيارتي الفريق، بإدارة "برودرايف".

أطلق فريق البحرين رايد اكستريم اسم "هانتر" على سيارته رباعية الدفع المزودة بمحرك بسعة 3.5 ليتراً من ستّ أسطوانات. حيث أكملت شهر نوفمبر/تشرين الثاني من الاختبارات في دبي وذلك لإجراء جميع التحسينات على مكوناتها نظراً لقلة المشاركات في عام شهد جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره.

وظهرت السيارة بلون أحمر، حيث تهدف لمنافسة سيارات ميني اكس رايد وتويوتا غازو ريسينغ، والتي هيمنت على منافسات الفئة الأساسية في داكار لعدة سنوات. وتمّ تعزيز حزمتها الانسيابية من قبل إيان كولوم وفريقه حيث تبدو مميزة للغاية وتمنح شكلاً مشابهاً لسيارات السباقات.

وليست هناك أية فراغات أو تقطعات في لون السيارة الأحمر، ما عدا شعار برودرايف على الجانح الخلفي والصفائح الانتهائية لسقفها وكذلك اسم الفريق على الجوانب. علاوة على ذلك، فإن اسم "هانتر" يظهر جلياً في القسم الخلفي للسيارة وبحروف بيضاء.

حيث قال دايفيد ريتشاردز مدير فريق البحرين رايد اكستريم: "تمّ بناء السيارة على خبرة برودرايف ضمن أعلى المستويات في عالم سباقات السيارات طوال ثلاثة عقود. لقد قمنا ببناء ما نرى أنها السيارة الأفضل للمشاركة في داكار".

وتابع: "تمّ تصميم السيارة خصيصاً لظروف الصحراء القاسية حيث خضعت لاختبارات مكثفة تحضيراً لذلك. ومع تواجد سيباستيان لوب وناني روما خلف مقود كل سيارة، فإننا واثقون من امتلاكنا للحزمة الكاملة لأول رالي داكار لنا".

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من جهته، قال لوب بطل العالم تسع مرات في الراليات: "لقد خضنا تجارب رائعة في دبي، عملنا مع الفريق ورأينا التحسّن في السيارة، وكنا نتعلم أموراً جديدة كل يوم، ونحن جاهزون لرالي داكار 2021".

أما روما فقال: "لقد أخذت السيارة وقتها في التصميم والتجارب، وأن أكون جزءاً من كل ذلك لهي تجربة رائعة. إن رالي داكار تحدّ حقيقي وخاص، وأن أشارك مع الفريق للمرة الأولى لهم في داكار وإظهار قدرات ’هانتر’ للعالم، لهو أمر مثير جداً للحماس".

بالمقابل، قال كريس لونغ رئيس قسم التسويق والتطوير لدى فريق البحرين رايد اكستريم: "كانت لدينا فرصة نادرة مع الفريق لبناء فريقنا من الصفر، وكان ذلك القرار واضحاً من قبل الفريق حيال ضرورة أن تكون السيارة مميزة للغاية".

وأكمل: "يشارك في رالي داكار مجموعة من أفضل السائقين والدراجين حول العالم، وجميعهم يضغطون إلى الحدود القصوى. بالنسبة للفريق، لدينا سائقان من بين الأفضل في جيلهما ينافسان على الفوز".

واختتم: "لذلك، الجميع لا يكاد يطيق صبراً لانطلاق منافسات الرالي في يناير".

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