فريق البحرين رايد اكستريم سيستعمل الوقود الحيوي في رالي داكار 2022

تريد برودرايف تغيير اتجاهها في رالي داكار بشكل ثوري بعد أول بداية لها مع فريق البحرين رايد اكستريم في نسخة 2021، والتي نجحت في إنهائها بالمركز الخامس مع ناني روما وأليكس وينوك، بعد انسحاب سيباستيان لوب.

كما عمل الفريق على تعديل السيارة وتجهيزها للتناسب مع قوانين الفئة الجديدة "تي1+"، مع وقود مستدام ضمن مركبته رباعية الدفع.

وأعلن الفريق يوم الأربعاء أنه يطور "وقوداً مستداماً جديداً" منذ ثمانية أشهر بالشراكة مع "كوريتون لتقنيات الوقود المتقدمة"، أطلق عليه اسم "برودرايف إيكو باور".

كما اختبروا كذلك الوقود الجديد خلال عدم أيام من الاختبارات مؤخراً في ويلز.

سيارة فريق البحرين رايد اكستريم تصوير: فريق البحرين رايد اكستريم

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد أدخل تعديلات على فئة كروس كانتري الرئيسية، ما نتج عن ذلك فئتان جديدتان: "تي1+" و"تي1-يو"، التي تضم المركبات الكهربائية أو الهجينة.

وبالرغم من أن الإعلان عن الفئة هذه لم يتم رسمياً بعد، لكن من المتوقع أن يُعلن عنها بعد اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات المقبل.

من جهته، قال دايفيد ريتشاردز مدير الفريق: "لطالما كنت مؤيداً وبشدة لاستلام رياضة السيارات دوراً قيادياً ورائداً في مجال الترويج للتقنيات الجديدة التي بوسعها المساعدة في الحد من تأثيرات التغير المناخي".

وأكمل: "يشكل رالي داكار وكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة البيئة المثالية لعرض واختبار فوائد الجيل الجديد من الوقود المستدام، والذي سيكون قادراً على خفض استعمال الوقود الأحفوري التقليدي بالإضافة إلى توفير نفس مستويات الأداء".

أما أندرو ويلسون المدير التنفيذي لدى "كوريتون"، فقال: "تمتلك ’كوريتون’ تاريخاً طويلاً في مجال تطوير الوقود لعالم رياضة السيارات، بالتزامن مع ازدياد متطلبات زبائننا. لقد أطلقنا مؤخراً وقوداً جديداً مستداماً".

واختتم: "كنا نعلم أن شراكتنا مع برودرايف مثالية للغاية لاختبار منتجنا هذا ضمن أكثر البيئات قساوة، إلى جانب أهم القدرات الهندسية الموجودة في هذا المجال".