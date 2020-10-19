فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

خضعت سيارة فريق البحرين رايد إكستريم المصممة للمشاركة ضمن فئة T1 في رالي داكار لاختبارات قاسية وشاملة، حيث قاد السيارة الثنائي ناني روما وسيباستيان لوب السيارة لاختبارها قبل المشاركة رسمياً في رالي داكار العام المقبل. وقاد الفريق السيارة لمسافة تقارب 2000 كم، أي ما يعادل أربع مراحل تقريباً من رالي داكار.

وشملت الاختبارات في ميلبروك مجموعة من الظروف المختلفة التي تميز رالي داكار، بدءاً من القيادة على التضاريس الوعرة المفروشة بالحصى، وصولاً إلى القيادة بسرعات عالية لوقت طويل، ما يوفر للفريق أساساً قوياً يعتمد عليه لخوض منافسات رالي داكار.

وليست هذه المرة الأولى التي يختبر فيها السائقان روما ولوب سيارات جديدة، حيث يشتهر كلاهما بالمهارة والقدرة على اختبار السيارة إلى أقصى الحدود، ولاسيما بوجود سيارة متميزة تدعم أداءهما. وعبَّر كلا السائقان عن مدى سهولة قيادة سيارة فريق البحرين رايد إكستريم الجديدة.

وتعليقاً على الاختبار، قال سيباستيان لوب، سائق فريق البحرين رايد إكستريم: "تمكنت اليوم من اختبار السيارة الجديدة، وشعرت فور قيادتي لها بأنها تتمتع بتوازن جيد وقوة كبيرة. كما كان توجيه السيارة سهلاً حتى في الظروف الصعبة، وأعتقد أننا قادرون على تطوير إمكاناتها بعد إجراء المزيد من الاختبارات. أنا أتطلع قدماً للتوجه إلى الشرق الأوسط في نوفمبر واختبار السيارة على رمال الصحراء".

من جانبه، قال ناني روما، سائق فريق البحرين رايد إكستريم: "يستطيع أيّ سائق أن يخبرك ما إذا كانت السيارة جيدة أم لا بعد بضع دقائق فقط خلف المقود، وبالنسبة لي فقد كان كل شيء إيجابياً في السيارة، بدءاً من المكابح والتوجيه، وصولاً إلى المحرك ونظام التعليق. إننا نتعلم شيئاً في كل اختبار جديد للسيارة، وما يزال أمامنا الكثير من العمل، لكن هذا طبيعي لسيارة جديدة بهذه المواصفات".

تم تصميم سيارة فريق البحرين رايد إكستريم لتشارك في فئة T1 في رالي داكار، وهي سيارة دفع رباعي مزودة بمحرك ذي 6 أسطوانات وشاحن توربيني بسعة 3.5 ليتر. وتم تصميم السيارة اعتماداً على خبرة شركة برودرايف في المنافسة على أعلى مستويات رياضة السيارات حول العالم لأكثر من ثلاثة عقود، وهي من تصميم إيان كالوم، أحد أبرز مصممي السيارات الرواد في العالم.

مواصفات السيارة

المحرك

محرك وسطي أمامي

6 أسطوانات وشاحن توربيني مزدوج بسعة 3.5 ليتر

خانق مفرد

نظام الحوض الجاف

القوة 400 حصان

عزم الدوران 700 نيوتن متر

ناقل الحركة

دفع رباعي

ناقل حركة تسلسلي بست سرعات

علبة تروس تفاضلية أمامية ووسطى وخلفية

الهيكل

هيكل أنبوبي من الصلب عالي القوة

هيكل مركب من الكربون والألياف الطبيعية

رافعات هيدروليكية مدمجة

نظام التعليق

موجّه عرضي مزدوج

ممتصان للصدمات في كل عجلة قابلان للتعديل بالكامل

المقصورة

مقاعد من ألياف الكربون

حزام أمان سداسي النقاط

نظام إطفاء حريق ثنائي

بطارية ليثيوم خفيفة الوزن

نظام الملاحة

نظام الوقود

خزان آمن سعة 500 ليتر وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للسيارات

الفرامل

مكابس سداسية أمامية

مكابس سداسية خلفية

أقراص تهوية

العجلات والإطارات

16 X 7

الوزن والأبعاد