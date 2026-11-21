رالي داكار

فرناندو ألونسو يعود إلى رالي داكار: لماذا شكّلت تجربته الأولى في الراليات الصحراوية صدمة كبيرة له؟

لا يزال فرناندو ألونسو يرى أن مشروعه في داكار "شبه مستحيل"، لكنه يعتبر مشاركته في نسخة 2027 خطوة إضافية نحو أحد أهدافه المتبقية: الفوز بأصعب رالي في العالم

رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

بينما كرر فرناندو ألونسو في لاس فيغاس اعتقاده بأن الفورمولا 1 أهدرت 16 عامًا من متعة التسابق الخالص، قبل عودة محركات في8 في عام 2030، يواصل الإسباني البحث عن تلك التحديات الحقيقية خارج قمة رياضة المحركات أيضًا.

وكان من المعروف داخل أروقة البطولة منذ فترة أن ألونسو سيعود إلى رالي داكار هذا الشتاء، للمرة الأولى منذ عام 2020، رغم أن بطل العالم للفورمولا 1 مرتين واصل مراوغة وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيشارك بالفعل في رالي داكار، رد ألونسو بأنه يعتبر الأمر "شبه مستحيل"، لا سيما أن طبيعة هذا التحدي تختلف كثيرًا عن الفورمولا 1.

والآن، بعد التأكيد رسميًا أن ألونسو سيشارك بالفعل بسيارة من برودرايف، مبنية على طراز داسيا ساندرايدر وتحمل ألوان أستون مارتن، مازح الإسباني قائلًا: "لم أغير رأيي بشأن كونه شبه مستحيل! أعتقد أن رالي داكار 2027 سيكون تحديًا أكبر بكثير بالنسبة لي مقارنة بما كان عليه الأمر في عام 2020".

وأضاف ألونسو، عندما سُئل من قبل موقعنا عن حجم التحدي: "في ذلك الوقت، خضت ستة أشهر من التحضيرات. سافرت إلى بلدان مختلفة لإجراء التجارب، من بينها قطر وناميبيا والمغرب وبولندا. كان برنامجًا مكثفًا إلى حد كبير. وإلى جانب ذلك، شاركت في راليين في السعودية. أما الآن، فلدي يومان من التجارب في المغرب، ثم ننطلق".

وتابع: "هذه فترة قصيرة بعض الشيء، لكننا قررنا في نهاية المطاف، بالتعاون مع برودرايف وأستون مارتن، أن المشاركة ستظل تجربة جيدة لجميع الأطراف، وخصوصًا بالنسبة لي، لأنه ليس سرًا أنني أريد الفوز برالي داكار يومًا ما. لن يكون ذلك ممكنًا هذه المرة، لكنني أعتقد أن هذه المشاركة تمثل استثمارًا للمستقبل، من حيث قطع المزيد من الكيلومترات واكتساب معرفة أكبر بالبطولة".

وينعكس التركيز الأساسي على اكتساب الخبرة، والصعوبة الكبيرة التي تحيط بمهمة الفوز، أيضًا على النهج الذي يتبعه ألونسو استعدادًا لنسخة داكار المقبلة.

أستون مارتن 2027 دريدنوت

وقال: "أعتقد أن هذا أحد أكبر التحديات التي خضتها، بسبب قلة التحضيرات، لكنني سأحاول إجراء التجارب خلال الأسبوع الأول، وآمل أن أتمكن من خوض المنافسات في الأسبوع الثاني".

وبحسب ألونسو، فإن ما يجعل التحدي بهذه الصعوبة هو أنه يمثل النقيض تمامًا لكثير من الجوانب التي تقوم عليها الفورمولا 1. بل إن تجربته الأولى في سباقات الراليات الصحراوية كانت بمثابة صدمة كبيرة له.

وأوضح: "أتذكر الأيام الأولى التي أجريت فيها التجارب استعدادًا لداكار، إذ كنت أعاني من الصداع ليلًا. أعتقد أن ذلك كان ناتجًا عن مستوى التركيز الذي لم أكن معتادًا عليه. فالعينان لا تتوقفان عن المراقبة، ولا يمكنك حتى أن ترمش لمدة أربع أو خمس ساعات".

وتابع: "هنا في الفورمولا 1، نغير الإعدادات عبر عجلة القيادة، ونتحدث عبر اللاسلكي، وننظر إلى الشاشات ونتابع السباق، لأنك تكون داخل البيئة الصغيرة نفسها، لفة بعد أخرى. أما في داكار، فأنت تتجه نحو المجهول، وكل متر جديد تمامًا".

ونتيجة لذلك، يشعر ألونسو بأنه يملك سيطرة كاملة على السيارة، لكنه لا يملك السيطرة نفسها على الظروف المحيطة، على عكس ما يحدث في الفورمولا 1.

حيث قال: "ما لا أملكه هو السيطرة الكاملة على السرعة التي أقترب بها من المخاطر، رغم أن لدي ملاحًا رائعًا هو مارك كوما. فبعد أن تقود بأقصى سرعة لمسافة 10 كيلومترات وسط منطقة خالية تمامًا، قد يرى في الأفق بقعة صغيرة من النباتات أو شيئًا أخضر، وعندها يخبرني دائمًا أن ظهور شيء أخضر أو وجود نباتات يعني أن الطريق سيكون وعرًا".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أستون مارتن

وأكمل ألونسو: "هذه أمور أتعلمها أثناء القيادة، بفضل خبرته، لكنني أتخيل أن هذه التفاصيل تأتي بشكل تلقائي بالنسبة إلى بقية السائقين، لأنهم مروا بكل تلك التجارب من قبل. أنا في مرحلة تعلم سريعة بينما أكون في قلب المنافسة، لكن ذلك أمر يثير شغفي كسائق".

ومن المفترض أن تقوده هذه التجربة يومًا ما إلى الفوز برالي داكار، وهو إنجاز يتمنى ألونسو إضافته إلى سجله الحافل في رياضة المحركات، لكنه يعتقد أن منافسيه لا يزالون يتمتعون بأفضلية كبيرة قبل نسخة هذا الشتاء.

فقال: "أعتقد أن التحدي سيكون أكبر بالنسبة لي، بالنظر إلى خلفيتي، مقارنة بمن نشأوا في هذه البيئة. أعتقد أنني كنت قادرًا على المنافسة في عام 2020، لكن كما قلت، كانت لدي ستة أشهر جيدة من التحضير. وكنت قد قطعت آلاف الكيلومترات قبل المشاركة، وهو ما لا أملكه الآن".

واختتم: "زميلي في الفريق سيباستيان لوب هو على الأرجح أعظم سائق راليات في التاريخ. لقد حاول الفوز بداكار تسع أو عشر مرات، لكنه لم يحقق الانتصار حتى الآن. وأنا أدرك تمامًا مدى صعوبة المهمة. إنه تحدٍ هائل، لكن هذا تحديدًا ما يجعله جذابًا. وهذا ما يجعله مثيرًا للاهتمام، ولهذا أريد أن أحاول الفوز به يومًا ما في المستقبل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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