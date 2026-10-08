رافقت الكثير من التكهنات فرناندو ألونسو خلال الأشهر الأخيرة، في ظل امتناعه عن تأكيد مستقبله في الفورمولا 1. والآن، يبدو أن ألونسو لم يتمكن فقط من التوصل إلى شروط مواتية مع أستون مارتن للاستمرار في الفورمولا 1 خلال عام 2027، بل أقنع أيضًا الشركة المصنّعة بدعمه في محاولة جديدة للمشاركة في رالي داكار، بحسب ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ويُعتقد أن الاتفاق نوقش منذ أغسطس، لكنه لم يتسرب إلى الإعلام الإسباني إلا الآن. وخلال جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية الأسبوع الماضي، أدلى ألونسو بتصريحات غامضة حول "مفاجآت" قد تظهر "خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وافترض كثيرون أن ذلك يعني مشاركة ما في سباقات جي تي إلى جانب ماكس فيرستابن، لكن الأمر يتعلق في الواقع بعودة إلى منافسة صعبة سبق أن خاضها مع تويوتا، وأنهى مشاركته فيها بالمركز الثالث عشر عام 2020.

وخلال فترته الثانية مع مكلارين في منتصف العقد الماضي، أصيب ألونسو بخيبة أمل كبيرة من مستوى تنافسية الفريق الذي كان يستخدم وحدات طاقة هوندا، لدرجة أنه تفاوض للحصول على إذن للمشاركة في إنديانابوليس 500. وبعد ذلك، ابتعد عن الفورمولا 1 خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، وشارك مجددًا في سباق إندي 500، كما حقق الفوز في سباق لومان 24 ساعة مع تويوتا عامي 2018 و2019.

وقال ألونسو عن تلك التجارب: "نعم، تمامًا، كان عليّ التوقف. كان عليّ أن أبتعد قليلًا عن الفورمولا 1".

وأضاف: "كان عليّ خوض تجارب في فئات مختلفة وسلاسل مختلفة، والتعلم من المتخصصين في تلك السلاسل، وأن أصبح سائقًا أكثر تكاملًا. كان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لي، وما زلت أجد هذه التحديات جذابة. لا أعرف متى سأفعل ذلك، لكنني سأكرر تلك التجارب".

وتابع: "أحب التحديات. طريقتي في فهم رياضة السيارات وطريقة عيشي تتمحوران حول سباقات السيارات. لقد كان ذلك جزءًا من حياتي بأكملها، وأعتقد أن نقطة قوتي كانت قدرتي على التكيف مع سيارات مختلفة وقوانين مختلفة: محركات في 10، في 8، في 6، بريدجستون، ميشلان، بيريللي، كيرز، الأنظمة الهجينة، سيارات التأثيرات الأرضية، وكل هذه الأشياء المختلفة. إضافة إلى سلاسل مختلفة: ال ام بي1، إندي، داكار".

وأردف: "أحاول استغلال هذه القوة وربما القيام بأشياء كانت ممكنة في ستينيات أو ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، لكن ربما لن يحاول أحد القيام بها الآن. ماكس هو الوحيد الذي يحاول خوض بعض سباقات جي تي. وبخلاف ذلك، أحب هذا التحدي. جربت هذه الأشياء في الماضي، وسأواصل القيام بذلك. لذا ربما، نعم، ستكون هناك المزيد من المفاجآت خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هناك أشياء يعتقد الناس على الأرجح أنها مستحيلة، لكنني أريد أن أجد حدود ما هو ممكن".

فرناندو ألونسو، تويوتا غازو ريسينغ الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

رالي داكار هو منافسة سنوية تشتهر بصعوبتها البالغة، وقد بدأ باسم رالي باريس-داكار، قبل أن يضطر إلى تغيير موقعه بسبب عدم الاستقرار في شمال أفريقيا. وبعد عدة سنوات في أمريكا الجنوبية، يُقام الرالي حاليًا في السعودية.

وسيقود ألونسو سيارة تحمل ألوان أستون مارتن وتجهزها برودرایف، وهي مبنية على سيارة داسيا ساندرايدر التي فازت بالنسخة الأخيرة من الرالي بقيادة ناصر العطية وملاحه فابيان لوركان. وبعد ذلك بفترة قصيرة، أعلنت داسيا أنها ستنهي برنامجها في بطولة العالم للرالي-رايد قبل عام من الموعد المخطط له أصلًا، وذلك في نهاية عام 2026 بدلًا من نهاية 2027.

وكانت ساندرايدر نفسها تطويرًا لمشروع بدأ في الأصل باسم برودرایف هانتر، قبل إعادة تزويده بمحرك جديد وإعادة تصميم هيكله ليحاكي سيارة داسيا مانيفيستو الاختبارية. وتتيح السيارة الأساسية إعادة هندسة هيكلها ومجموعة نقل الحركة بصورة مباشرة نسبيًا.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن إحدى الخطط المطروحة تتمثل في إطلاق السيارة الجديدة باسم "دريدنوت"، استنادًا إلى السيارة الافتراضية الاختبارية من أستون مارتن في لعبة "كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4"، مع تصميم هيكلها وفق الخطوط نفسها.

وتملك برودرایف تاريخًا طويلًا مع أستون مارتن. فقد شغل مؤسس الشركة دايفيد ريتشاردز منصب رئيس مجلس إدارة العلامة البريطانية بين عامي 2007 و2013، كما أدارت برودرایف برنامج أستون مارتن الناجح في سباقات سيارات جي تي والنماذج الأولية.

ومن المتوقع، وفقًا للتقارير، أن تُجرى الاختبارات الأولى لسيارة داسيا ساندرايدر التي ستشكل أساس سيارة أستون مارتن المخصصة لداكار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المنتظر أن يعود مارك كوما، الذي شارك ألونسو في 2020، ليكون ملاحه. ويمتلك الإسباني الآخر تاريخًا أسطوريًا في داكار، بعدما فاز بفئة الدراجات النارية خمس مرات مع كاي تي إم بين عامي 2006 و2015.

ويبدو أن برودرایف تخطط لإشراك فريق كامل في داكار يعتمد على مشروع ساندرايدر، بدلًا من تجهيز سيارة واحدة فقط لألونسو وكوما. ووفقًا للتقارير الإسبانية، يُدرس أيضًا ضم ناصر العطية وسيباستيان لوب كسائقين. ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لهذا البرنامج.

كما لا يزال هناك غموض بشأن المكان الذي سيُقام فيه رالي داكار 2027 فعليًا. وحتى عام 2007، خلال حقبته الكلاسيكية، استمر الرالي لعقود من أوروبا إلى غرب أفريقيا، وكان ينتهي عادة في داكار. واضطر إصدار 2008 إلى الإلغاء بسبب المخاوف الأمنية في موريتانيا. ومن 2009 إلى 2019، احتفظ الرالي باسم داكار لكنه أُقيم في أمريكا الجنوبية، قبل انتقاله إلى السعودية عام 2020.

ومن الناحية الرسمية، لا يزال من المقرر إقامة داكار 2027 في السعودية بين 1 و15 يناير. وقد نشر المنظم، منظمة أيه أس أو، بالفعل مسارًا تفصيليًا يتكون من 13 مرحلة وإجمالي 5320 كيلومترًا من المنافسات. كما يواصل الاتحاد الدولي للسيارات إدراج السعودية بوصفها الدولة المضيفة الرسمية.

لكن هناك حاليًا حالة كبيرة من عدم اليقين بسبب الوضع الأمني والجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لتقارير حديثة، تعمل منظمة أموري سبورت لذلك على خطة بديلة يمكن أن تحل فيها المغرب محل السعودية كمضيف بديل.

ويُقال إن خيار إقامة نسخة أكثر اختصارًا، تتكون من نحو ثماني مراحل، قيد الدراسة، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن نقل الرالي إلى المغرب.