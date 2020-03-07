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رالي داكار / أخبار عاجلة

فئة رالي داكار الرئيسيّة ستتخلّى عن سيارات الدفع الثنائيّ في 2023

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فئة رالي داكار الرئيسيّة ستتخلّى عن سيارات الدفع الثنائيّ في 2023
07-03-2020

أعلنت "فيا" عن أنّ سيارات الدفع الرباعي ستشكّل الفئة الرئيسيّة لرالي داكار بدءًا من 2023، لتتمّ الإطاحة بسيارات الدفع الثنائيّ إلى الفئة الثانويّة.

تمّ الإجماع على منح الأولويّة للسيارات رباعيّة الدفع للمرّة الأولى في 2017، حيث سعى المنظّمون حينها لتضمين ذلك في القوانين في العام التالي، لكنّ "فيا" والأطراف الأخرى اتّفقوا في النهاية على تأجيل ذلك القرار.

لكنّ الهيئة الحاكمة أعلنت الآن رسميًا عن أنّ سيارات الدفع الثنائيّ لن تكون قادرة على المشاركة في الفئة العليا لرالي داكار وراليات الكروس كونتري الدوليّة الأخرى بدءًا من 2023، وذلك من خلال إعلانٍ رسمي إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات أمسٍ الجمعة.

وجاء في البيان: "تمّت الموافقة على مستقبل هرم سيارات راليات الكروس كونتري. سيتواصل تطبيق توازنٍ للأداء لفئتَي تي1 4*4 وتي1 4*2 إلى حين نهاية موسم 2022، بينما ستُصبح فئة تي1 4*4 هي العليا في 2023".

وأضاف: "كما تمّت الموافقة على مبدأ تقديم مجموعة جديدة للتكنولوجيا الجديدة الصديقة للبيئة لموسم 2021، وذلك بهدف توفير إطارٍ لتطوير هكذا مركبات".

وكجزء من الإعلان، "لن يُسمح لسائقي الأولويّة المشاركة في أيّة راليات كروس كونتري بارزة على متن سيارات ثنائيّة الدفع من عام 2013، ما يعني استبعاد جميع سائقي المقدّمة بشكلٍ فعلي.

ويُعتقد بأنّ القرار اتُّخذ بسبب الأفضليّة التقنيّة لسيارات الدفع الثنائيّ على حساب الأخرى ذات الدفع الرباعيّ، إلى جانب محاولة اجتذاب المزيد من المصنّعين للفئة.

يأتي ذلك على إثر سلسلة انتقادات من سائقي تويوتا تجاه سيارات ميني باغي ثنائيّة الدفع التي حقّقت الفوز برالي داكار رفقة كارلوس ساينز.

وسيُسمح لميني بالمنافسة على الفوز العام بسيارتها باغي الحاليّة في النسختين المقبلتين من رالي داكار، لكن سيتعيّن عليها الانتقال إلى سيارة ذات دفعٍ رباعيّ في 2023 من أجل البقاء في الفئة العليا.

وبناءً على بعض المصادر فإنّ القوانين التقنيّة لسيارات الدفع الرباعيّ ستبقى على حالها على الأرجح، على أن تترك"فيا" الحريّة مجدّدًا للمصنّعين على صعيد استخدام محرّكات بالبنزين أو الديزل.

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