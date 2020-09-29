سيباستيان لوب يعود إلى داكار في السعودية في 2021 مع فريق "البحرين أكس-رايد"

سيبدأ بطل العالم تسع مرات في الراليات برنامجًا جديدًا لداكار خلال الأسابيع المُقبلة، وذلك بعدما حقق المركز الثالث في نسخة 2019 ضمن مشاركته الرابعة في الرالي الأصعب.

وسيُشارك لوب بجوار ناني روما ضمن المشروع الجديد لبرودرايف - فريق "البحرين أكس-رايد" - وفق ما أوردته مصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، حيث سيجلس الفرنسي خلف مقود سيارة "بي آر اكس تي1" رباعية الدفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأوّل المُقبل ضمن أول اختبار في أجواء واقعية سيُجريه الفريق البريطاني في الشرق الأوسط، ولكن قبل ذلك، وخلال هذا الأسبوع، سيخوض روما والفريق الهندسي لدى "برودرايف" أول تجربة لنموذج الـ 4*4 في بريطانيا.

ولا شكّ بأنّ لوب سيشارك مع ملّاحه الدائم دانيال إلينا، والذي فاز معه ببطولاته التسع وشارك جواره في كلّ نسخ داكار التي خاضها. ومن المتوقّع أن يأتي الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأسابيع المُقبلة.

ووفق مصادر لموقعنا، فقد خاض لوب نقاشات في وقت سابق من العام الجاري مع تويوتا غازو ريسينغ لقيادة إحدى سيارات الفريق الرسمية من طراز هايلوكس، لكن لم يصل الطرفان إلى اتّفاق يناسب كليهما. حيث أنّ المشروع مع العلامة اليابانية كان ليفتح فجوة في برنامج لوب الجزئي في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" كذلك.

وفي حوار سابق له مع ريد بُل موتورسبورتس في أبريل/نيسان، قال لوب عن مشاركته في الراليات: "لا أعتقد بأنّ دبليو آر سي بطولة يُمكنك خوض منافساتها حتّى عمر الـ 50. إنّها بطولة يجب أن توليها 100 بالمئة من مجهوداتك وأنا الآن لا أخوض كامل الموسم، أو العديد من التجارب، لذلك من الصعب أن أتظاهر بالمنافسة على اللقب من جديد. لا إعلم إذا ما كنت سأظل متواجدًا في البطولة العام المُقبل، لكنني أنظر أكثر إلى مستقبلي طويل الأمد، وربما العود إلى داكار؟ سنرى".

جديرٌ بالذكر أنّ لوب خاض أولى مشاركاته في داكار في 2016 مع الفريق الرسمي لبيجو، حيث تقدم للمنافسة على الفوز حتى النهاية مع ستيفان بيترانسيل في نسخة 2017، مسجلًا أفضل نتائجه في الحدث الأعرب بحلوله ثانيًا. وفي 2019 شارك على متن سيارة بيجو "3008 دي كي آر" المُدارة من قِبَل الفريق المستقبل "بي اتش سبورت"، وذلك بعد انسحاب الصانع الفرنسي، حيث أنهى بالمركز الثالث.

وبذلك سيعود لوب إلى الصحراء والكثبان الرملية ليخوض تجربة داكار في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني المُقبل (3 - 15 يناير/كانون الثاني).