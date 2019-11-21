سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

قبيل أولى مواسم السلسلة الجديدة المقرر عام 2021، ستظهر سيارة الطرقات الوعرة الكهربائية للمرة الأولى في مرحلة "شيك داون" قبل رالي داكار في المملكة العربية السعودية.

ومن ثمّ ستنضم السيارة بمشاركة كاملة في المرحلة الأخيرة التي ستقام بين حرض والقدية يوم 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

حيث كشف أليخاندرو عجاج المدير التنفيذي للسلسلة الجديدة أن قرار ربطها برالي داكار سيساعد في توسيع التجارب للمساعدة في عملية التطوير وذلك استعداداً للجولة الصحراوية ضمن روزنامة السلسلة في المملكة العربية السعودية.

فقال: "ستقدم لنا المرحلة في السعودية تجربة حقيقية ومفيدة خاصة وأننا سنقيم جولة هنا ضمن الروزنامة لأول موسم (للسلسلة الجديدة)".

وأكمل: "ستكون تلك فرصة فريدة من نوعها لجمع البيانات والتعلم وقيادة السيارة كذلك ضمن بيئة حقيقية وعرة مع بقاء أكثر من عام بقليل على انطلاق الموسم الأول".

من جهته، يرى دايفيد كاستيرا مدير رالي داكار أن مشاركة سيارة "أوديسي 21" سيمثل فرصة لاختبار إمكانيات سيارة كهربائية بالكامل بالمقارنة مع نظيراتها المزوّدة بمحركات احتراق داخلية تقليدية.

فقال: "يسرّنا مشاركة سيارة سلسلة ’إكستريم إي’ في رالي داكار. إنها فرصة حقيقية لترويج التقنيات الجديدة التي تمثلها السلسلة".

واختتم: "لقد بدأنا بتشجيع التقنيات الهجينة والمركبات الكهربائية في داكار، مع دراسة على المدى المتوسط لإشراكها ضمن فئة خاصة بها".

يشار إلى أن رالي داكار 2020 سينطلق يوم الخامس من شهر يناير/كانون الثاني المقبل في المملكة العربية السعودية في مسار يتجه شمالاً بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر قبل التوجه داخلاً.