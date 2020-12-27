ساينز يعتقد بأن الفوز في داكار 2021 سينحصر بين تويوتا واكس-رايد

لطالما كانت المنافسة على الفوز برالي داكار بين فريقي تويوتا واكس-رايد منذ إنهاء بيجو برنامجها المصنعي بعد ثلاثة انتصارات متتالية بين 2016 و2018، حيث تشارك المصنعان الانتصارات فيما بينهما خلال الحدثين اللذين أقيما منذ ذلك الحين.

لكن المصنعين سيواجهان خصمًا جديدًا في 2021 متمثلًا في فريق "البحرين رايد اكستريم"، والذي وقّع على ضم أسطورة "دبليو آر سي" سيباستيان لوي والفائز بنسخة 2015 ناني روما لقيادة المقاتلتين من طراز "بي آر اكس1" من تحضير برودرايف.

وصرّح حامل اللقب ساينز - الذي سيخوض غمار الرالي الأصعب من جديد على متن سيارة باغي ضمن تشكيلة يجاوره فيها الفائز بداكار 13 مرة ستيفان بيترانسيل - بأنّ فريقي ميني وتويوتا هما المرشّحان الأبرز للفوز في فئة السيارات، موضحًا أنّ افتقار فريق "البحرين رايد اكستريم" للخبرة لن يكون في صالحه.

فقال: "أعتقد بأنّ السباق نحو الفوز سيكون بين تويوتا وميني. هنالك العديد من سيارات تويوتا وسيارتا ميمي (باغي) فقط. وقد شاهدنا بالفعل خلال الحدثين الماضيين أننا جعلنا تويوتا تتحسن. حيث أنّ المنافسة في مواجهة ناصر (العطية) ستكون صعبة".

وأضاف: "سائقا برودرايف جيدان للغاية، كما أن عودة لوب ستعزز من مستوى المنافسة. وكذلك برودرايف قادرة للغاية على بناء سيارة موثوقة وقادرة على الفوز".

وأكمل: "من الصعب للغاية الفوز ضمن مشاركتك الأولى، على الرُغم من أنني لا أقول بأن ذلك مستحيل. مهما كان قدر اختباراتك، فإن الوتيرة والمفاجآت في السباق تكون مغايرة".

جديرٌ بالذكر أنّ رالي داكار سيُقام للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية ضمن صفقة من خمسة أعوام بين المملكة ومنظمة "أيه اس أو".