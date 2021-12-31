ساينز يشعر بأنه تمّت "معاقبة" سيارة آودي الكهربائية المشاركة في داكار 2022

ستخوض آودي غمار الرالي الأعرق متسلّحة بالطاقة الكهربائية بفضل وحدتي استعادة طاقة "ام جي يو"، كما ستتضمّن السيارة محركًا بشاحن توربيني بسعة 2 لتر لإعادة شحن البطاريات للمراحل الأطول.

وكانت آودي قد طلبت عددًا من المميزات عند إعلان خططها لخوض غمار داكار، وذلك لضمان أن تكون سيارتها تنافسية في مواجهة تلك التي تعتمد محركات احتراق داخلي. وتضمنت تلك الطلبات وجود نظام نفخ للإطارات، هيكل أكبر، إطارات بحجم المعتمدة على سيارات باغي وجهاز تعليق أطول من سيارات الدفع الرباعي.

مع ذلك، تلقت تلك الجوانب انتقادات من المتنافستين تويوتا وبرودرايف/البحرين رايد إكستريم، ما دفع "أيه اس أو" المنظمة للحدث إلى رفض بعض طلبات آودي خلال عملية تعديل قوانين فئة "تي1".

ويشعر ساينز الفائز بداكار 3 مرات أن القوانين الجديدة قد تركت آودي مع ضرر متأصل، ولا سيّما عند اعتبار الوزن الإضافي للمحرك الكهربائي والبطاريات.

حيث قال: "ما لا يُمكننا تجاهل أن القانون الذي كان سيعطي الأولوية لتلك المحركات الكهربائية الهجينة بات في النهاية يمنح ذات الطاقة بطريقة أو بأخرى للجميع مع وزن أكبر".

وأضاف: "سنرى تأثير ذلك سريعًا جدًا ومن المؤسف أن ما حدث قد عاقب المشروع كثيرًا. سنرى كيف سيكون توازن الأداء، لكنني لست متفائلًا للغاية في الوقت الحالي".

وتابع: "كنا لنحظى بسيارات مع طاقة أكبر من الآخرين، وجهاز تعليق أطول بعض الشيء، لكننا في النهاية لم نحصل على جهاز تعليق أطول أو طاقة أكبر. بل ربما أقل، بسبب طريقة القياس ومع 150 كلغ وزن إضافي".

وأكمل: "أن يختفي استثمار من هذا النوع مع تقنيات جديدة وما إلى ذلك تحت تلك الظروف لهو أمر غير جيّد على الإطلاق".

جديرٌ بالذكر أن ساينز وستيفان بيترانسيل يتقدمان مشروع آودي في داكار بعدما أمضيا النسخ الثلاث الماضية مع فريق اكس-رايد ميني، إذ ينضمان إلى بطل "دي تي ام" مرّتين ماتياس إكستروم ضمن تشكيلة من ثلاث سيارات.