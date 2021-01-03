ساينز: كورونا "تضاعف الضغط" على رالي داكار 2021

انطلقت نسخة 2021 من الرالي في المملكة العربيّة السعوديّة في ظلّ تشديد القيود حول العالم نتيجة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتّحدة.

ونظّمت شركة "آي.اس.أو" المنظّمة للرالي 21 رحلة جويّة باستخدام 18 طائرة لضمان حضور جميع المشاركين في جدّة بعد أن أغلقت المملكة حدودها للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وتعيّن على جميع المشاركين الخضوع لتحاليل كوفيد قبل يومين من السفر إلى المملكة، إلى جانب تلقّيهم للقاح نزلة البرد، بينما أُجريت سلسلة تحاليل ثانية بعد 48 ساعة من وصولهم قبل السماح لهم بالدخول إلى قافلة الرالي.

ويبقى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات إجباريًا طوال فترة الرالي، ولا يُسمح للمتنافسين بمغادرة المخيّم حتّى في يوم الراحة.

وقال ساينز، الذي فاز بالمرحلة الأولى اليوم الأحد، حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عليّ القول بأنّها ليست بداية سهلة. أوّلًا بسبب وضع كورونا الذي يُضاعف الضغط وفي كلّ مرّة تجري فيها تحليلًا فإنّ هناك ضبابيّة حول النتيجة".

وأضاف: "لكنّ المنظّمين قاموا بعملٍ رائع ومن الرائع أنّنا تمكّنا من الانطلاق".

وكان ساينز قد تعافى من ثقبٍ في المرحلة التحضيريّة ليُحقّق الفوز في مرحلة الأحد الافتتاحيّة البالغ طولها 277 كلم بين جدّة وبيشه، وتفوّق على زميله ستيفان بيترانسيل.

وكشف ساينز أنّه خسر 4 دقائق بسبب خطأ ملاحي، لكنّه فاز بالمرحلة على إثر تعرّض بيترانسيل لثقب مع بقاء 30 كلم على النهاية.

وتفصل بينهما 8 ثوانٍ الآن في الترتيب العام بالتوجّه إلى مرحلة الإثنين.

وقال ساينز: "عقّدت الطرق الصخريّة الأمور بالنسبة إلينا مثل العام الماضي بعد أن عانينها من ثقبٍ في القسم الأوّل من المرحلة قرب الكيلومتر 70".

وأضاف: "سارت الأمور على نحوٍ سلس بعد ذلك الثقب، لكنّ كانت هناك مذكّرة في كتيّب الطريق لم تكن دقيقة جدًا وخسرنا 4 دقائق لإيجاد الطريق الصحيح".

وأكمل: "هذا عامي الثالث مع ميني لذا أشعر بالارتياح. الأمر الأهم في الحقيقة هو التوليفة المثاليّة للسائق والسيارة والملّاح".

واختتم بالقول: "أعرف لوكاس كروز جيّدًا وقام بعملٍ رائع اليوم من خلال الكتيّب الرقمي. تلقّينا الكتيّب مباشرة قبل بداية المرحلة وذلك يُمثّل جانبًا مبهمًا، لكنّنا استغللنا خبرتنا وحدسنا عندما لم يكن الطريق واضحًا".