ساينز فخورٌ بتغلّبه على "إعاقة" ميني في داكار
قال كارلوس ساينز الأب الفائز بلقب رالي داكار لهذا العام أنّه "فخورٌ" بتمكّنه من التغلّب على "إعاقة" سيارة "اكس-رايد" ميني في مواجهة تويوتا.
حقّق ساينز فوزه الثالث برالي داكار ضمن الزيارة الأولى للرالي للملكة العربيّة السعوديّة خلف مقوعد سيارة "اكس-رايد ميني باغي" ذات الدفع الثنائيّ، متغلّبًا على غريمه ناصر العطيّة سائق تويوتا بفارق 6 دقائق.
وأضاف صاحب الـ 57 عامًا هذا النجاح إلى انتصارَيه السابقين في 2010 (مع فولكسفاغن) و2018 (مع بيجو)، ليتفوّق على رقمه القياسيّ الخاص كأكبر فائزٍ سنًا بالرالي.
وقال العطيّة إثر هزيمته أنّه شعر بأنّ القوانين رجّحت كفّة سيارة ميني التي يقودها ساينز وزميله ستيفان بيترانسيل الذي حلّ ثالثًا، لكنّ الإسباني كان حريصًا على الإشارة إلى أنّ تويوتا تمتّعت بعدّة أفضليّات حسابيّة.
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وقال الإسباني: "أشعر بسعادة عارمة مثلما تتوقّعون. كان رالي داكار صعبًا، لكنّنا ضغطنا منذ اليوم الأوّل وحتّى الأخير، حظينا كذلك بمنافسين رائعين متمثّلين في ناصر وستيفان. وأنا فخورٌ بتحقيق هذا الانتصار مع هذه السيارة الجديدة".
وأضاف: "كانت هناك العديد من سيارات تويوتا في بداية السباق وسيارتان فقط ميني ثنائيّة الدفع، وهو ما بدا كإعاقة. علمت أنّ السباق سيكون بيني وبين ناصر وستيفان وذلك ما حدث. كانت معركة حامية جدًا حتّى النهاية".
وأكمل: "هذا أحد تلك الانتصارات التي أشعر بالفخر بها. لا يجب التقليل من قيمة الانتصارات الأخرى، لكنّها مختلفة. لكنّها جاءت جميعها بسيارات مختلفة... أنا سعيدٌ جدًا".
وعندما سُئل إن كان سيعود إلى رالي داكار في 2021 للدفاع عن لقبه، قال ساينز: "لا أعلم. أوّل ما أريد القيام به هو الراحة والتعافي: كان مستوى الإجهاد عاليًا".
وأكمل: "لكن في غضون ثلاثة أو أربعة أيّام فإنّ عقلي سيبدأ بالعمل من جديد".
وإلى جانب ساينز وبيترانسيل، تمكّن فريق "اكس-رايد" من إيصال سيارتين إضافيّتين إلى العشرة الأوائل لكن بسيارات ميني رباعيّة الدفع مع كلٍ من أورلاندو تيرانوفا وياسر بن سعيدان.
رقم 302 فريق أكس_رايد: ستيفان بيترانسيل وباولو فيوزا
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ساينز فخورٌ بتغلّبه على "إعاقة" ميني في داكار
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