أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020

المشاركات
التعليقات
ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020
21-12-2019

عبّر كارلوس ساينز عن ثقته بقدرة سيارة فريقه "أكس - رايد" على منافسة تويوتا خلال مجريات نسخة رالي داكار 2020 التي تقام في المملكة العربية السعودية.

يسعى ساينز الفائز مرتين برالي داكار نحو لقبه الثالث، حيث سيخوض المنافسات مع فريق "أكس - رايد" للمرة الثانية، بعد أن قاد مع بيجو لأربع سنوات.

وكانت آماله بالمنافسة على الفوز قد اختفت مع الوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث تعرض نظام تعليق سيارته للكسر ليخسر ثلاث ساعات. ونجح بالإنهاء لاحقاً بالمركز 13، بينما أحرز ناصر العطية الفوز بالرالي الأسطوري لصالح تويوتا.

وخلال شهر يناير/كانون الثاني، يأمل ساينز وزميله ستيفان بيترانسيل باستعادة شرف الفوز من تويوتا إلى فريق "أكس - رايد".

كما أن الفوز بمركز الوصافة في راليي المغرب والشرقية، منحا الإسباني الثقة اللازمة لتقديم أداء قوي الشهر المقبل.

حيث قال: "العام الماضي كان خطوة هامة جداً بالنسبة لنا، بالرغم من أن سيارتنا كانت حديثة العهد. لكنها كانت سريعة، عانينا بعض المشاكل مثل ضغط الإطارات، أعاقت تقدمنا".

وأكمل: "ذلك سبب لنا الكثير من المشاكل، لكن تمّ حلّ كل ذلك هذا العام، وحان وقت الاستفادة من دروس الماضي لنواجه داكار بمزيد من الثقة".

وتابع: "يملؤنا الحماس لمنافسة تويوتا التي تعتبر المرشح الأوفر حظاً. لقد عملنا على تحسين السيارة ونحن مستعدون".

واختتم: "إحدى نواحي أفضليتنا أمام سيارات الدفع الرباعي هو الوزن الأدنى المنخفض. سنكون في النسخة المقبلة أقرب إلى الوزن الأدنى المسموح، الأمر الذي لم يحصل العام الماضي. وذلك ما يجعلنا نفكر في قدرتنا على المنافسة".

كارلوس ساينز، أكس - رايد

كارلوس ساينز، أكس - رايد

تصوير: ريد بُل

المقال التالي
مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل

المقال السابق

مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
قائمة السائقين كارلوس ساينز
قائمة الفرق فريق إكس-رايد

رالي داكار Next session

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

2
فورمولا 1

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

3
فورمولا 1

فيراري جاهزة لاستثمار المزيد في موسم 2020 "الأكثر تكلفة"

4
رالي داكار

ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020

20د

أحدث ملفات الفيديو

عرض تشويقي لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية 03:14
رالي داكار

عرض تشويقي لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

أهم مجريات المرحلة الختامية لرالي داكار 2019 - الدراجات 04:28
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية لرالي داكار 2019 - الدراجات

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - السيارات 05:32
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - السيارات

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - الشاحنات 02:28
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - الشاحنات

أهم مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2019 - السيارات 07:11
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2019 - السيارات

أحدث الأخبار

ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020
DAKR

ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020

مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل
DAKR

مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل

ألونسو يكمل آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لرالي داكار
DAKR

ألونسو يكمل آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لرالي داكار

ألونسو يرد على أقاويل وصفته بأنه "سائق لا يفكر إلا في نفسه"
DAKR

ألونسو يرد على أقاويل وصفته بأنه "سائق لا يفكر إلا في نفسه"

سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية
DAKR

سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.