ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020

يسعى ساينز الفائز مرتين برالي داكار نحو لقبه الثالث، حيث سيخوض المنافسات مع فريق "أكس - رايد" للمرة الثانية، بعد أن قاد مع بيجو لأربع سنوات.

وكانت آماله بالمنافسة على الفوز قد اختفت مع الوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث تعرض نظام تعليق سيارته للكسر ليخسر ثلاث ساعات. ونجح بالإنهاء لاحقاً بالمركز 13، بينما أحرز ناصر العطية الفوز بالرالي الأسطوري لصالح تويوتا.

وخلال شهر يناير/كانون الثاني، يأمل ساينز وزميله ستيفان بيترانسيل باستعادة شرف الفوز من تويوتا إلى فريق "أكس - رايد".

كما أن الفوز بمركز الوصافة في راليي المغرب والشرقية، منحا الإسباني الثقة اللازمة لتقديم أداء قوي الشهر المقبل.

حيث قال: "العام الماضي كان خطوة هامة جداً بالنسبة لنا، بالرغم من أن سيارتنا كانت حديثة العهد. لكنها كانت سريعة، عانينا بعض المشاكل مثل ضغط الإطارات، أعاقت تقدمنا".

وأكمل: "ذلك سبب لنا الكثير من المشاكل، لكن تمّ حلّ كل ذلك هذا العام، وحان وقت الاستفادة من دروس الماضي لنواجه داكار بمزيد من الثقة".

وتابع: "يملؤنا الحماس لمنافسة تويوتا التي تعتبر المرشح الأوفر حظاً. لقد عملنا على تحسين السيارة ونحن مستعدون".

واختتم: "إحدى نواحي أفضليتنا أمام سيارات الدفع الرباعي هو الوزن الأدنى المنخفض. سنكون في النسخة المقبلة أقرب إلى الوزن الأدنى المسموح، الأمر الذي لم يحصل العام الماضي. وذلك ما يجعلنا نفكر في قدرتنا على المنافسة".