ساينز بعد حلوله سادسًا في المرحلة التمهيدية لداكار 2023: لا يمكنك الوثوق بالمسار مطلقًا
أكمل كارلوس ساينز الأب المرحلة التمهيدية من رالي داكار 2023 المقام في المملكة العربية السعودية في المركز السادس من دون مواجهة أية مشاكل، لكنه شدّد على أن "الأمر الأهم هو إكمال كل مرحلة".
يمكن القول بأن آودي قد هيمنت على المرحلة التمهيدية للنسخة الـ 45 من الرالي الأعرق، حيث أحرز ماتياس إكستروم الفوز أمام سيباستيان لوب، وزميله ستيفان بيترانسيل.
فيما أكمل ساينز المرحلة سادسًا في يوم قد لا يحمل أهمية كبيرة في الترتيب العام، إلّا أنه يحدد ترتيب الانطلاق في المرحلة الأولى الخاصة يوم غد الأحد.
"الأمر الأهم هو إكمال كل مرحلة. مرحلة اليوم كانت تمهيدية، لذلك كان من الصعب قراءتها واستذكارها على نحو جيد" قال ساينز.
وأضاف: "لم نواجه أية مشاكل. أعتقد أننا سننطلق غدًا في المركز الخامس إذا لم تكن هنالك مفاجآت. الانطلاق من مركز أبعد سيكون أفضل، لكن المركز الخامس ليس سيئًا كذلك".
وتابع: "لا يمكنك أن تمنح ثقة كاملة هنا في داكار، فلا تعلم مطلقًا ما يمكن أن يحدث. يمكن أن تضلّ طريقك في أية لحظة إذ لم يكن المكان واضحًا، أو تتعرض لانثقاب، عليك أن تكون يقظًا في كل يوم".
وعند سؤاله إذا ما منحه فوز زميله اليوم مزيدًا من الثقة على متن سيارة آودي، أوضح ساينز أنه من الأفضل الانتظار قبل وضع استنتاجات قبل مرور بضعة أيام، لكنه يرى أن بمقدوره أن يكون قويًا على الكثبان الرملية.
فقال: "نظريًا، الكثبان الرملية كانت نقطة قوتنا، وأعتقد بأنها ينبغي أن تكون ذكلك هذا العام".
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