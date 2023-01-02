ساينز الإبن يُبدي انفتاحه على مشاركة مستقبلية في داكار خلال تواجده في السعودية لدعم والده

شهد ساينز الإبن فوز والده بأولى مراحل نسخة 2023 من رالي داكار على متن سيارة آودي الكهربائية التي أظهرت تنافسية كبيرة حتى الآن على الوديان والكثبان الرملية.

واستقل ساينز الإبن مروحية ليشاهد خوض والده لمنافسات المرحلة الأولى التي كانت بطول 368 كلم من مخيم المبيت والعودة إليه على ساحل البحر الأحمر.

وارتسمت الابتسامة على وجه سائق فيراري وهو ينتظر والده ليهنئه بعد فوزه بالمرحلة، قبل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تجربته في الممكلة العربية السعودية.

حيث قال: "تلك مرّتي الأولى هنا في داكار. أتعلم الكثير من الأمور وأستكشف العديد من الجوانب. إنها مغامرة رائعة أن أتابع مشاركة والدي من المروحية، والأفضل من ذلك هو فوزه بالمرحلة، أنا سعيد جدًا وكذلك والدتي. كان يومًا رائعًا".

وعند سؤاله إذا ما قد يشارك مستقبلًا في الحدث، قال ساينز: "بالطبع طالما أنا هنا، فهذا يعني أن الحدث يروقلي وأنني مهتم به، وليس فقط لأن والدي بين المشاركين. فأنا أتابع داكار منذ أن بدأ والدي المشاركة به، منذ 2006".

وأضاف: "أتابع الحدث منذ فترة طويلة ولطالما رغبت القدوم، هذا هو الأسبوع الوحيد الذي كان متاحًا لي للراحة والسفر. لذلك حجزت هذا الأسبوع من أجل استكشاف هذه المغامرة".

وتابع: "المكان ساحر هنا، الأجواء في المخيم كذلك، حيث يمكنك استشعار التنافسية بين الفرق، ولكن الأشخاص ودودين كذلك. المناظر هنا مذهلة حيث زرت العديد من الأماكن، أعتقد بأن السعودية مكان مميز لاستضافة داكار".