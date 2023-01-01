ساينز الإبن سائق فيراري يؤازر والده في داكار 2023 ويُمضي عشية العام الجديد في السعودية

وصل ساينز سائق فيراري إلى مخيم البحر يوم أمس ليشاهد والده في داكار للمرة الأولى وهو يسعى نحو تحقيق لقبه الرابع في الرالي الأصعب في العالم.

وتعليقًا على الاحتفال بقدوم العام الجديد، قال ساينز الأب: "العام الماضي كنت في الفندق، أنتظر قدوم العام الجديد، لكنني اليوم في مخيم المبيت، نتمتع بالهدوء وسنذهب إلى النوم مبكرًا. لن تكون هنالك أية احتفالات. لن ننتظر كذلك، سنحاول أن نرتاح. لا أعلم إذا ما سيكون هنالك أي احتفال خاص، لم أسأل عن ذلك، ولكن لا أعتقد بأنه سيكون هنالك أي شيء مختلف عن المعتاد".

تلك هي المرة الأولى التي يشاهد فيها ساينز الأبن منافسات داكار من أرض الحدث، حيث أنه من غير الواضع إذا ما قد يفكّر في خوض ذلك التحدي مستقبلًا. لكن والده سبق وعقّب على تلك المسألة قائلًا: "لنرى إن كانت الفرصة ستأتي أولًا، لكنه أمر ما يزال بعيدًا للغاية حتى أنه لا يفكر به، وأنا كذلك".

لكن الوقت هو ما سيخبرنا إذا ما سيتّخذ سائق فيراري تلك الخطوة ويغزو الكثبان الرملية مستقبلًا، كما أنه لن يكون أول سائق فورمولا واحد يفعل ذلك، فقد سبقه فرناندو ألونسو، جوشين ماس ونوربيرتو فونتانا على سبيل المثال لا الحصر.