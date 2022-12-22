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ساينز: آودي تحلت "بالشجاعة الكبيرة" مع سيارتها الجديدة لرالي داكار 2023

قال كارلوس ساينز الأب أن أودي تحلت "بالشجاعة" مع تصميم سيارتها الجديدة كلياً لرالي داكار 2023، من طراز "آر.أس كيو إي-ترون إي2"، حيث سينطلق الرالي الأصعب في العالم يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أراضي المملكة العربية السعودية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ساينز: آودي تحلت "بالشجاعة الكبيرة" مع سيارتها الجديدة لرالي داكار 2023

أقامت آودي عرضاً تقديمياً في مدريد قبيل خوض ساينز مع ملاحه لوكاس كروز مشاركتهما رقم 11 في الرالي الأسطوري.

وتعتبر السيارة الجديدة تطويراً للسيارة التي قادها ساينز وحقق على متنها الفوز بمرحلتين في داكار 2022.

وقامت آودي بتحسين النواحي الانسيابية وخفضت من وزن السيارة بمقدار 90 كيلوغراماً، بالرغم من أن المركبات الكهربائية ستتلقى أوزاناً إضافية كنوع من معادلة الأداء مع سيارات الوقود التقليدية.

حيث قال ساينز الفائز مرتين بلقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي": "لقد تحلت آودي بشجاعة كبيرة. بصراحة، لا أعتقد أن الشجاعة التي أظهروها عبر إشراك سيارة كهذه في رالي مقعد وضخم مثل داكار، تنال ما يكفي من التقدير".

وتابع: "نحن نتكلم عن مسافات طويلة، نحن نتكلم عن رالي داكار. إنه معقد جداً مع السيارات العادية، فما بالك مع مركبات هجينة أشبه بالخيال العلمي".

آودي آر.أس كيو إي-ترون إي2

آودي آر.أس كيو إي-ترون إي2

تصوير: آودي

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وتعقيباً على التحديثات التي أدخلتها العلامة الألمانية لسيارتها، وسعيه ليصبح أول فائز بلقب الرالي الأسطوري على متن سيارة كهربائية، قال: "السيارة بمثابة نسخ ولصق لجميع النواحي الإيجابية من طراز العام الماضي".

وأكمل: "الفارق الأكبر هو خفض الوزن بمقدار 90 كيلوغرام، لكننا وحسب القوانين الجديدة سنتلقى وزناً إضافياً قدره 100 كيلوغرام لأننا السيارة الهجينة الوحيدة ضمن فئتنا".

وتابع: "العام الماضي كانت أوزان السيارات متماثلة، مع نفس قوة المحرك ونفس مواصفات أنظمة التعليق. على أية حال، من الصعب التنبؤ بتأثيرها على سيارة كسيارتنا".

وأردف: "نحن نتكلم عن سيارة غاية في التعقيد مليئة بالمستشعرات ومدخرات عالية الطاقة، حتى لو تعرضت لعطل، لا يمكننا لمسها حتى، لأنها معقدة جداً".

واختتم: "على سبيل المثال، نحن نادراً ما نستعمل المكابح لأنها تستعمل كبح المحرك. إنها تحمل تحديات تقنية كبيرة وهذا ما يجعلها مميزة".

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