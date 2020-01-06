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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: ساندرلاند يتقدم للصدارة وبرانش يحرز الفوز في المرحلة الثانية

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داكار 2020: ساندرلاند يتقدم للصدارة وبرانش يحرز الفوز في المرحلة الثانية
06-01-2020

تقدم سام ساندرلاند دراج "كاي تي ام" إلى صدارة الترتيب العام الإجمالي لفئة الدراجات وذلك بعد أن أنهى خلف روس برانش الذي أحرز الفوز بالمرحلة الثانية لرالي داكار 2020 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية. 

برانش، الذي يشارك للمرة الثانية برالي داكار بشكل مستقل على متن دراجة "كاي تي ام"، تقدم إلى المركز الأول بعد منتصف المرحلة بقليل، مع تراجع المتصدر خوان باريدا (هوندا) بما يقارب الأربع دقائق مع مرور 214 كيلومتراً من أصل الـ 367 الإجمالية.

وتمكن برانش من الحفاظ على الصدارة ليحرز الفوز بفارق دقيقة و24 ثانية أمام ساندرلاند بينما أكمل بابلو كوينتانيلا ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، وبفارق دقيقتين و21 ثانية خلف المتصدر.

وذلك يعني أنّ ساندرلاند بات يحتل الصدارة الإجمالية بفارق دقيقة و18 ثانية ضمن الترتيب الإجمالي.

رابع أسرع الدراجين كان كيفن بينافيديس دراج هوندا الذي تقدم إلى المركز الثالث الإجمالي وبفارق دقيقة و32 ثانية فقط خلف ساندرلاند، وأمام ماتياس والكنر وريكي باربيك.

بينما عانى توبي برايس وبرابيك من بداية صعبة لهذه المرحلة، حيث تراجع برايس سبع دقائق خلال الكيلومترات الـ 52 لوحدها.

في نهاية المطاف، خسر النمساوي 21 دقيقة لصالح برانش واحتل المركز الـ 15 في المرحلة، متراجعاً إلى المركز التاسع الإجمالي خلف برانش السادس، لوتشيانو بينافيديس وباريدا.

بينما أكمل خوسيه إغناسيو دراج هوندا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

الترتيب بعد المرحلة الثانية

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1 United Kingdom سام ساندرلاند كاي تي ام 7ساعات 05 دقيقة 22 ثانية
2 Chile بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 1 دقيقة 18 ثانية
3 Argentina كيفن بينافيديس هوندا 1 دقيقة 32 ثانية
4 Austria ماتياس والكنر كاي تي ام 2 دقيقة 00 ثانية
5 United States ريكي برابيك هوندا 4 دقيقة 11 ثانية
6 Botswana روس برانش كاي تي ام 4 دقيقة 19 ثانية
7 Argentina لوسيانو بينافيديس كاي تي ام 6 دقيقة 01 ثانية
8 Spain خوان باريدا هوندا 6 دقيقة 09 ثانية
9 Australia توبي برايس كاي تي ام 7 دقيقة 34 ثانية
10 Chile خوسيه إغناسيو هوندا 8 دقيقة 34 ثانية
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