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رالي داكار / أخبار عاجلة

روما ينضم إلى تشكيلة فريق "البحرين أكس-رايد" لخوض منافسات رالي داكار

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روما ينضم إلى تشكيلة فريق "البحرين أكس-رايد" لخوض منافسات رالي داكار

سيكون ناني روما أحد السائقَين المشاركين مع فريق "البحرين أكس-رايد" بإدارة "برودرايف"، والذي سيشارك في رالي داكار 2021.

يبدأ السائق الإسباني المخضرم، والفائز بفئة الدراجات لنسخة داكار 2004، ومن ثم السيارات في 2014، مشروعاً جديداً استعداداً لمسخة 2021 من الرالي الأشهر في العالم.

وسيتوّج روما مشاركته الـ 25 في داكار على متن سيارة فريق "البحرين أكس-رايد" والمصممة والمبنية من قبل "برودرايف".

ويعتبر الإسباني صاحب الـ 48 عاماً أحد ثلاثة متنافسين تمكنوا من الفوز ضمن فئتي الدراجات والسيارات معاً في تاريخ الرالي العريق، إلى جانب هوبير أوريول وستيفان بيترانسيل.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور جداً، جداً ومتحمس بشكل كبير للغاية لهذا المشروع. إنه تحد كبير حقا".

وأكمل: "لن تكون المهمة سهلة أمامنا، لكننا نمتلك الدعم من أشخاص يمنحوننا نوعية وموارد عالية. أنا ممتن لدايفيد ريتشاردز، وممتلكات، ولفريق المهندسين على ثقتهم بي".

وتابع: "كذلك لخبرة دايفيد ريتشاردز و’برودرايف’، لبناء سيارة تمتلك جميع مقوّمات التحدي، وتكون علامة فارقة في رالي داكار".

من جهته، قال ريتشاردز مدير فريق "البحرين أكس-رايد": "يعتبر روما من بين أكثر المشاركين خبرة في رالي داكار، بعد أن شارك في 24 نسخة وحقق الفوز ضمن فئتي الدراجات والسيارات".

وأكمل: "لقد كان يعمل بالفعل بشكل وثيق مع مهندسي ’برودرايف’ لتقديم آرائه القيمة حيال المقاربة التي يجب اتباعها للأشهر المقبلة خلال التجارب في أوروبا والشرق الأوسط".

وباتت خطة عمل الفريق - التي تغيرت بسبب جائحة كورونا - تشمل الآن اختبار السيارة للمرة الأولى في إنكلترا نهاية شهر سبتمبر الجاري ومن ثم الانتقال إلى الشرق الأوسط شهر أكتوبر لبدء التجارب المكثفة.

كما أن هناك احتمالاً للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي أواخر شهر نوفمبر المقبل، قبل انطلاق منافسات نسخة 2021 من الرالي الأسطوري.

وسيتم الإعلان عن هوية السائق الثاني خلال الأسابيع المقبلة، وحسب ما علم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات في الراليات، وكريس ميك، سائق الراليات السابق، هما المرشحان الأساسيان للمقعد الثاني.

يشار إلى أن لوب كان قد شارك في داكار أربعة مرات، ولم يخف رغبته بالعودة إلى المنافسات، بينما كان ميك قريباً من المشاركة ضمن فئة "سايد باي سايد" في 2020.

بيجو 3008: سيباستيان لوب، دانيال إيلينا

بيجو 3008: سيباستيان لوب، دانيال إيلينا

تصوير: ريد بُل

رالي داكار "سيفتح بوابة الشرق الأوسط" أمام العالم أجمع

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