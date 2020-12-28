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روما يستعين بملّاحٍ جديد في رالي داكار بعد تحليلٍ إيجابي لملاحه الأصلي

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روما يستعين بملّاحٍ جديد في رالي داكار بعد تحليلٍ إيجابي لملاحه الأصلي

سيستعين ناني روما سائق فريق البحرين ريد إكستريم بملّاحٍ جديد في رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة على إثر ثبوت إصابة ملّاحه داني أوليفيرا بفيروس كورونا.

جاء تحليل أوليفيرا إيجابيًا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وقال أنّه تعافى بالكامل منذ ذلك الحين.

لكنّ الإسباني فشل في تقديم تحليل سلبي قبل السفر إلى المملكة لبدء الرالي.

وأعلن الفريق اليوم الإثنين أنّ أليكس وينكوك سيُعوّض أوليفيرا إلى جانب روما.

وقال وينكوك: "إنّه لمن المخيّب للآمال أن لا يكون أوليفيرا قادرًا على مساعدة فريق البحرين ريد إكستريم في رالي داكار الأوّل للفريق، لكنّني سعيدٌ بالانضمام إلى ناني وأنا ممتنٌ للفريق لترحيبه بي".

وأضاف: "تجهّزت لداكار منذ بعض الوقت، لكنّ خططي السابقة لم تسر على النحو الذي توقّعته، لذا فإنّ الحصول على فرصة المنافسة مع سائقٍ بهذه الخبرة والموهبة مثل ناني لهو أمرٌ حماسي".

من جانبه قال روما: "أودّ شكر داني على كلّ هذا الالتزام والدعم للتجهيز لرالي داكار، وأنا آسفٌ لعدم قدرته على استغلال كلّ العمل الجاد الذي بذلناه".

وأكمل: "أعرف أليكس منذ وقتٍ طويل، وهو شخصٌ يملك الكثير من الخبرة والموهبة ومن الرائع تواجده إلى جواري. نحن جاهزون لبدء الرالي معًا والفريق بأكمله متحمّسٌ لانضمامه إليها، خاصة في هذا الحيّز الزمني القصير".

يُشار إلى أنّ رالي داكار سينطلق في 3 يناير في جدّة.

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