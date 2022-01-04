رالي داكار 2022: ساينز يُحقّق فوز سيارة آودي الكهربائيّة الأوّل في المرحلة الثالثة والعطيّة ثامنًا

على إثر تأدية واعدة في المرحلة الثانية أمسٍ الإثنين بحلوله ثالثًا، تقدّم ساينز إلى الواجهة في المرحلة الثالثة التي تمّ تقصيرها إلى 255 كلم حول القيصومة متغلّبًا على هنك لاتيغان سائق تويوتا بنصف دقيقة.

وتأخّر بطل داكار ثلاث مرّات عن لاتيغان في معظم المرحلة، لكنّه لم يسمح للجنوب أفريقي بتوسيع الفارق بينهما مطلقًا.

وبعد أن قلّص الفارق إلى 14 ثانية في نقطة العبور السابعة، تقدّم الإسباني إلى الصدارة بالوصول إلى نقطة التدقيق التالية قبل أن يعبر خطّ النهاية أمامه بـ 38 ثانية.

وسجّلت هذه النتيجة الفوز الـ 40 لساينز في مرحلة من مراحل الرالي، كما أنّ هذا هو الفوز الأوّل لسيارة نموذجيّة كهربائيّة في فئة السيارات العليا، حيث تستخدم آودي ثلاثة محرّكات كهربائيّة على سيارتها "آر اس كيو إي-ترون" باستخدام التكنولوجيا التي طوّرتها في الفورمولا إي.

ودعم زميلا ساينز ستيفان بيترانسيل وماتياس إكستروم هذه النتيجة بحلولهما في المركزين الثالث والخامس على التوالي وبفارق أقلّ من ثلاث دقائق.

وفصل ناني روما الفائز بنسخة 2014 بين بيترانسيل وإكستروم، حيث كان الإسباني أفضل سائقي فريق البحرين رايد اكستريم بعد يومٍ مليء بالمتاعب لزميله سيباستيان لوب ثاني الترتيب العام.

وواصل البطل الأخضر يزيد الراجحي تقديم تأدياته القويّة لليوم الثاني على التوالي ليحلّ سادسًا على متن سيارة تويوتا بفارق أقلّ من أربع دقائق عن الفائز ساينز.

إذ أنّ بطل العالم للراليات تسع مرّات وجد نفسه بسيارة ثنائيّة الدفع على إثر مشاكل تقنيّة مبكّرة في المرحلة، قبل أن يتسبّب ثقبان في إطاراته في توجيه ضربة قويّة أخرى لآماله بتحقيق الفوز.

وأكمل الفرنسي يومه متأخّرًا بأكثر من 30 دقيقة عن الصدارة في المركز الـ 22.

وجاءت متاعب لوب لتصبّ في مصلحة المتصدّر العطيّة، الذي أكمل يومه ثامنًا على سيارة تويوتا المصنعيّة.

إذ خرج القطري بأفضليّة أكبر بكثيرٍ في الترتيب العام، ليُصبح متقدّمًا بـ 37 دقيقة عن لوب أقرب ملاحقيه.

الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

المركز #. السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 201 ناصر العطيّة تويوتا 09:31:22 00:00:00 2 211 سيباستيان لوب برودرايف 10:09:02 +00:37:40 00:00:00 3 222 لوتشيو ألفاريز تويوتا 10:13:28 +00:42:06 00:00:00 4 207 جينيل دي فيلييه تويوتا 10:16:44 +00:45:22 00:05:00 5 205 يزيد الراجحي تويوتا 10:18:51 +00:47:29 00:00:00 6 208 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 10:20:55 +00:49:33 00:00:00 7 223 سيباستيان هالبرن ميني 10:32:54 +01:01:32 00:00:00 8 203 جاكوب بريغنسكي ميني 10:38:09 +01:06:47 00:00:00 9 221 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 10:39:26 +01:08:04 00:00:00 10 204 ناني روما برودرايف 10:52:01 +01:20:39 00:00:00