رالي داكار 2022: الشكوك تحيط بمشاركة دي فيلييرز بعد إصابته بفيروس كورونا

يعد الجنوب أفريقي صاحب الـ 49 عامًا أحد الأعمدة الأساسية في فريق تويوتا للمنافسة في داكار 2022، فقد كان السائق الأساسي في عملية تطوير سيارة "جي.آر-دي.كاي.آر هايلوكس تي1+" الجديدة على مدار الأشهر الماضية ضمن مقر الفريق في جنوب أفريقيا.

لكنّ إيجابيه تحليله لفيروس كورونا منعته من السفر مع بقية الفريق إلى جدّة (المملكة العربية السعودية) يوم الأحد الماضي، حيث تُقام النسخة الـ 44 من رالي داكار الأسطوري والذي ستنطلق منافساته في 1 يناير/كانون الثاني.

ووفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد خضع السائق المخضرم - الذي من المقرر أن يخوض المشاركة رقم 19 له في داكار - لـ 6 اختبارات كوفيد-19 في محاولة للحصول على نتيجة سلبية تسمح له بالسفر إلى جدّة.

فيما خضع دي فيلييرز للاختبار السابع يوم أمس الاثنين وينتظر نتيجته. ووفقًا لمصادر في تويوتا، فإن الفائز في داكار 2009 لديه حتى 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري كي يسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في نسخة 2022.

مع ذلك، فقد تم تفعيل خطة بديلة داخل الفريق، حيث سافر بالفعل كل من كريس ميك - سائق "دبليو آر سي" السابق والذي شارك في داكار للمرة الأولى في 2021 - وبرنهارد تي برينكي إلى جدة كبديلين محتملين لدي فيلييرز.

جديرٌ بالذكر أن تويوتا تشارك في النسخة المُقبلة بثلاث سيارات "تي1+" رسمية، بالإضافة إلى السيارة التي من المتوقّع أن يتشارك فيها دي فيلييرز مع دينيس ميرفي. حيث سيحاول ناصر العطية وسائقا جنوب أفريقيا الآخرين هينك لاتيغان وشامير فاريوا المنافسة على الفوز الذي يلاحقه الفريق منذ 2019.