رالي داكار 2022: الجوانب التي تشكّل الأُحجية الأكبر في عالم رياضة السيارات

لا يمثّل رالي داكار مجرد قصة واحدة كبيرة، بل يجتمع عدد لا نهائي من القصص الصغيرة ليشكّل الأحجية والصورة الأسطورية للحدث الأعرق في رياضة السيارات.

فهذا ما يحدث عندما يجتمع أكثر من 1000 شخص (بما فيهم السائقون، الدراجون وطواقمهم الداعمة) لخوض منافسات تمتد بطول 7500 كلم عبر صحاري المملكة العربية السعودية.

وكل فرد من هؤلاء وضع قدرًا كبيرًا من العمل لمجرد الوصول إلى هناك، وعندما يكون هنالك كل هذه الأمور على المحك، فالدراما تكون حاضرة لا محالة.

قد تعرف الدراما طريقها إلى الحدث خلال المنافسة الرئيسية من أسماء لامعة مثل سيباستيان لوب، ستيفان بيترانسيل، ناصر العطية وكارلوس ساينز - أو ضمن المعارك داخل السباق الأساسي حيث يسعى عشرات الدراجين والسائقين لحفر أسمائهم على رمال داكار.

وهنا جمعنا لكم بعضًا من أبرز الجوانب التي تجب متابعتها للحصول على التجربة الكاملة من ذلك الحدث الفريد.

1 - فئة "تي1+" ستشهد المعركة الأكبر في الحدث

على مدار الأعوام القليلة الماضية انحصرت المنافسة ضمن الفئة العليا بين اكس-رايد وأوفردرايف تويوتا غازو ريسينغ، إذ كانا قادرين على المنافسة تحت مجموعتين من القوانين التقنية لسيارات الدفع الثنائي "باغي" وسيارات الدفع الرباعي.

وتعين على سيارات الدفع الرباعي خلال الأعوام الماضية أن تستعمل إطارات أصغر، والتي كانت أقل مقاومة للانثقابات، وقواعد أنحف. لكن سيكون مسموحًا لها هذا العام التحديث إلى إطارات أعرض، هيكل أعرض ونظام تعليق أكبر.

فيما ستحافظ سيارات الدفع الثنائي على قدرتها على تفريغ/نفخ الهواء في الإطارات من قمرة القيادة لتعزيز الكفاءة واستهلاك الوقود. ومن أجل موازنة ضخ الطاقة، فستضع "فيا" قوانين حول حجم مقيّدات الدخول.

وذلك يعني أن كلا الفريقين سيسابقان على سيارات جديدة، ما يطرح احتمالية تغييرات كبيرة في ترتيب المنافسة.

فازت سيارة ميني بآخر نسختين من رالي داكار - لكن ناصر العطية سائق تويوتا عانى من أكثر من 80 انثقاب خلال هاتين النسختين. فهل تصنع تلك التغييرات الفارق وتساعد السائق العنّابي على حصد لقبه الرابع في حدث رياضة السيارات الأعرق؟

2 - داكار 2022 سيشكّل أول محطة ضمن بطولة العالم الجديدة

بعد سنوات من النقاشات والمفاوضات، سنكون على موعد أخيرًا مع بطولة عالم للكروس كانتري تمتد جولاتها بطول العام، والتي ستكون تحت لواء "فيا"، حيث ينطلق موسمها مع رالي داكار.

وكان المشاركون في منافسات الكروس كانتري في السابق ينافسون في راليات كأس العالم للكروس كانتري (والتي فازت بها كريستينا غوتيريز العام الماضي)، لكنها لم تكن تتضمن رالي داكار، وهو السباق الأهم في عالم الراليات.

خوض سباق جيّد في داكار يعني أنك ستكون في موقع جيّد للمنافسة على بطولة العالم، لكن الانسحاب قد يعني كذلك أنك قد لا تتمكن من التعافي. لذلك ستكون المنافسة على أشدّها!

3 - سيارة آودي الجديدة "آر.اس.كيو.إي-ترون"

أحاطت ضجّة كبيرة بسيارة آودي الجديدة "آر.اس.كيو.إي-ترون"، والتي تجمع بين بطارية كهربائية ومحّول طاقة عالي الكفاءة للمرة الأولى. وتمثّل تلك خطوة كبيرة في جانب البحث والتطوير لجلب السيارات الكهربائية بشكل كامل إلى قمة منافسات راليات الكروس كانتري.

لم تخض السيارة أي سباق بعد، لكن الأحاديث من اختبارات هذا العام تفيد بأنها مثل الوحش فيما يتعلق بالأداء، حيث يمثّل منحنى عزم الدوران للمحركات الكهربائية من الدورات المنخفضة أفضلية كبيرة بالمقارنة مع محركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب استفادة السائقين من ذلك في صعود الكثبان الرملية المنحدرة.

لذا، مهما كان ما سيحدث على رمال الممكلة العربية السعودية، فإنه بالتأكيد سيُلهب حماسة مشجّعي داكار حول العالم، ولا سيّما مع سائقين من الطراز الرفيع مثل بيترانسيل وساينز، إلى جانب الموهبة متعددة الفئات ماتياس إكستروم والذي يخوض مشاركته الثانية في داكار.

4 - القوة النسائية تطمح لنتائج متميزة في 2022

ستشهد نسخة 2022 من رالي داكار مشاركة نسائية قوية تتقدمها السعوديتان دانية عقيل ومشاعل العبيدان، حيث تدافعان عن ألوان فريق "ساوث ريسينغ ميدل إيست" بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك ضمن فئتي "تي4/اس اس في" والمركبات خفيفة الوزن.

هذا بالإضافة إلى مشاركة ليا سانز التي ستنتقل من منافسات الدراجات لتجلس خلف مقود السيارة، وبينما سيكون أمامها بعض الأمور لتتعلمها، إلّا أن مهاراتها الملاحية ومستوى تحمّلها يرتقي على الأرجح ليكون بين أفضل السائقين على الساحة.

5 - المواهب القوية الصاعدة

ليس من السهل الوصول إلى المشاركة في رالي داكار، إذ أن ذلك يحتاج إلى ميزانية كبيرة فقط لتصل إلى خط البداية - وهو ما أبعد السائقين اليفعان عن المشاركة على مرّ التاريخ.

لكن وخلال الأعوام الأخيرة، تغيّر ذلك الأمر مع اعتراف المجتمع الرياضي بحاجة الحدث إلى مواهب جديدة.

من إذًا يمكن أن نشاهده في النسخة المُقبلة؟ ضمن منافسات المركبات الخفيفة سنجد فريق ناشئي ريد بُل مع سيث كوينتيرو وميتش غوثري الإبن واللذين شاركا في داكار العام الماضي. ومن ثم هنالك الأمريكي الشاب مايسون كلاين ضمن منافسات الدارجات، والذي أثبت نفسه كملّاح جيّد وسائق سريع، إلى جانب زميله برادلي كوكس.

6 - الملاحة والقيادة الحريصة ستكون لهما السيادة من جديد

مع ارتفاع مستوى المنافسة، ترتفع معدلات السرعة، وبالتالي المخاطر المحتملة. إذ سيحاول منظمو الحدث على الأرجح احتواء السرعات القُصوى عبر جعل كتيب الطريق محكمًا وصعبًا، مع ملاحة مخادعة.

ولا شك بأن السرعة ستظل مهمة للغاية، لكن الوضع سيتمحور الآن أكثر من أي وقت مضى حول مدى سرعة قرائتك لكتيب الطريق. والذي سيتم تسليم نسخه على نحوٍ رقمي، ما لن يترك فرصة للدراسة والاستعداد، حيث سيكون عليك إيجاد مسارك تسابقك في حينها.

7 - المنافسة مفتوحة على مصراعيها في فئة الدراجات

شهدت النسخ الخمس الأخيرة من رالي داكار خمسة فائزين مختلفين ضمن منافسات الدراجات، وجميعهم ما يزالون مشاركين في الحدث. هؤلاء الخمسة، إلى جانب عدد من الدراجين الماهرين الآخرين، الجُدد منهم (مثل دانيال ساندرز) والمتمرسين (مثل ناتشو كورنيخو)، جميعهم قادرين على تحقيق الفوز بهذا السباق.

فريق ريد بُل كاي تي ام المصنعي يملك وحده أربعة فائزين بالحدث على درّاجاته الجديدة بالكامل، بما فيهم الفائز بالنسخة الأخيرة، كيفن بينافيديس وماتياس والكنر الفائز ببطولة العالم للكروس كانتري لموسم 2021.

هل الفوز مضمون؟ في رالي داكار، أبدًا.

8 - الأمر المضمون في داكار: المغامرة بكل تأكيد

هنالك بضعة أمور مؤكدة في داكار: فالسباق سينطلق في 1 يناير/كانون الثاني، وسيكون هنالك الكثير من الرمال، سيكون الحدث طويلًا وسيكون صعبًا. في النهاية، فإن عامل الجذب في داكار يكمن في عدم تنافس المشاركين ضمن بيئة حلبات محكمة، مع مجموعة صارمة من القوانين يحكم بها مراقبو السباق - الأمر عكس ذلك تمامًا. إنها تلك الأسئلة غير المؤكدة: أين ستتجه؟ ماذا ستفعل الآن؟ إذا ما انكسر شيء ما، كيف ستصلحه؟ إنها رحلة نحو المجهول، ومهما كان ما سيحدث، فستكون مغامرة أسطورية.

9 - كيف يمكن أن تتابعه؟ هنا

رالي داكار حدث من الصعب مشاهدته أو فهمه من بعيد، ولكن لا تقلقوا، فسنكون معكم ضمن تغطية مستمرة من قلب الحدث وعلى مدار الساعة. حيث ستحصلون على آخر الأخبار وأكثر، إلى جانب لقاءات مباشرة من قلب الصحراء. فلا تفوّتوا متابعتنا.