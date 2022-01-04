تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / داكار 2022: دي فيلييه يتلقى عقوبة بعد ارتطامه بدراج التالي / رالي داكار 2022: ساينز يُحقّق فوز سيارة آودي الكهربائيّة الأوّل في المرحلة الثالثة والعطيّة ثامنًا
رالي داكار / داكار أخبار عاجلة

رالي داكار 2022: آودي لن تستأنف ضدّ جدل كتيّب الطريق في المرحلة الأولى

قرّر فريق آودي سبورت عدم التقدّم باستئنافٍ رسمي ضدّ الجدل المتعلّق بكتيّب طريق المرحلة الأولى من رالي داكار والتي خسر خلالها كارلوس ساينز أكثر من ساعتين.

رالي داكار 2022: آودي لن تستأنف ضدّ جدل كتيّب الطريق في المرحلة الأولى

تسبّب كتيّب الطريق لمرحلة الأحد الخاصة قرب حائل في فوضى في صفوف أبرز المرشّحين للمنافسة على لقب نسخة هذا العام. لكنّ أعضاء فريق أودي كانوا الأكثر تذمّرًا خلال اليومين الماضيين على إثر بداية الفريق الصعبة للرالي نتيجة لذلك.

وتمحور الجدل حول علامة الـ 257.6 كلم التي انحرف عندها الكثير من السائقين عن المسار الصحيح وأُجبروا على العودة على أعقابهم وخسروا الكثير من الوقت نتيجة لذلك.

وقالت شركة "آي اس أو" المنظّمة والعديد من الملاحين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ كتيّب الطريق أشار إلى أنّه بعد 200 مترٍ من تفريعة بـ 42 درجة فإنّ على المتنافسين سلوك تفريعة ثانية بزاوية 10 درجات ومواصلة القيادة على الطريق الرئيسي.

اقرأ أيضاً:

وجاء الارتباك بسبب تغيير وجهة "الطريق الرئيسي" بعد الـ 800 مترٍ الأولى. وأشار سفن كوانت المسؤول عن "كيو موتورسبورت" شريكة آودي في داكار منذ بعد ظهر الأحد أنّ الفريق يدرس التقدّم باحتجاجٍ رسمي لدى المنظّمين. وتواصل الجدل بين كوانت ودافيد كاستيرا مدير رالي داكار.

وتبيّن أنّ احتجاج آودي لن يمرّ، كون الفريق لم يجد أيّ قسمٍ في القوانين يبني عليه احتجاجه، بالنظر إلى أنّ المادة 14.2.1 من القوانين الرياضيّة لرالي داكار تنصّ على أنّ "كتيّب الطريق يُشكّل ويُراجع من قبل محترفين. لا يُمكن تقديم أيّ احتجاجٍ ضدّ توجيهات كتيّب الطريق".

المشاركات
التعليقات
داكار 2022: دي فيلييه يتلقى عقوبة بعد ارتطامه بدراج
المقال السابق

داكار 2022: دي فيلييه يتلقى عقوبة بعد ارتطامه بدراج
المقال التالي

رالي داكار 2022: ساينز يُحقّق فوز سيارة آودي الكهربائيّة الأوّل في المرحلة الثالثة والعطيّة ثامنًا

رالي داكار 2022: ساينز يُحقّق فوز سيارة آودي الكهربائيّة الأوّل في المرحلة الثالثة والعطيّة ثامنًا
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

داكار 2022: العطية يرث الفوز من الراجحي المعاقب بعد سيطرة عربية على المرحلة الرابعة
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: العطية يرث الفوز من الراجحي المعاقب بعد سيطرة عربية على المرحلة الرابعة

داكار 2022: روما ينسحب من المرحلة الرابعة
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: روما ينسحب من المرحلة الرابعة

فقدان بيتروشي لممتلكاته الشخصيّة بدّد آماله في داكار
رالي داكار رالي داكار

فقدان بيتروشي لممتلكاته الشخصيّة بدّد آماله في داكار

داكار 2022: باريدا يحقق فوزًا جديدًا وبيتروشي يتألق في المرحلة الرابعة لفئة الدراجات
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: باريدا يحقق فوزًا جديدًا وبيتروشي يتألق في المرحلة الرابعة لفئة الدراجات

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.