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رالي داكار 2021: هل تنحصر المنافسة على الفوز بين حاصدي الانتصارات؟

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رالي داكار 2021: هل تنحصر المنافسة على الفوز بين حاصدي الانتصارات؟

جميع الأنظار ستكون منصبّة على هوية الفائز بنسخة هذا العام من رالي داكار، ولا سيّما مع وجود العديد من السائقين المخضرمين الذين سبق لهم الفوز بالحدث العريق، ويملكون الخبرة التي تخوّلهم المنافسة على حصد لقب 2021.

تستضيف المملكة العربية السعودية رالي داكار العريق للعام الثاني على التوالي في 2021، حيث يعتقد العديد من المشاركين أن الفائزين السابقين سيكونون المرشّحين الأبرز لحصد لقب هذا العام ضمن فئة السيارات، بدءًا من حامل اللقب كارلوس ساينز، والسائقَين اللذين صعدا إلى جانبه على منصّة التتويج العام الماضي، ناصر العطية وستيفان بيترانسيل.

هذا ويحظى فريقا تويوتا واكس-رايد بالقوة والخبرة التقنية الكافيتين للمنافسة على الفوز، لكنّ مشروعات جديدة مثل فريق "البحرين رايد اكستريم"، والذي يخوض غمار الحدث مع تشكيلة متميز من سيباستيان لوب وناني روما، عازمة كذلك على مقارعة الفرق المخضرمة، وإلى جانبهم فرق أخرى مثل "تيم اس آر تي"، "ام دي رالي سبورت" وأبوظبي ريسينغ تسعى هى الأخرى إلى زعزعة سيطرة المصنعين الكبار.

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من الصعب التصديق بأنه كان هنالك وقت اعتمد فيه كارلوس ساينز مقاربة غير مجدية خلال مشاركاته في رالي داكار، حيث أنّ أسلوب قيادته المباشر والعدائي لطالما كان مرافقًا له منذ البداية، حيث سجّل ليس أقل من 15 فوزًا بالمراحل خلال مشاركاته الثلاث الأولى (2006، 2007 و2009).

لكن في العام الماضي، قدّم الإسباني مستوى رفيعًا في المنافسة، باسطًا هيمنته على الحدث، ليحقق لقبه الثالث مع ثالث مصنّع مختلف.

ويجعل الأداء المهاري في المملكة العربية السعودية في 2020 الماتادور الإسباني المرشّح الشرعي الأبرز للفوز بنسخة 2021. بيد أنّ منافسيه الرئيسيين لديهم كذلك الكثير من السرعة والخبرة، والذين سيجد منهم حتى داخل فريقه "اكس-رايد"، حيث يشارك ستيفان بيترانسيل - الفائز سبع مرات بالحدث ضمن فئة السيارات (من دون ذكر سجله في فئة الدراجات النارية كذلك) واسمه اللامع في منافسات الراليات - على نفس سيارة باغي ذات الدفع الثنائي.

في المقابل، تدخل تويوتا المنافسات وفي جعبتها الكثير من الخبرة كذلك، إذ وعلى مدار السنوات الماضية، تقدّم ناصر العطية ليُصبح آلة فوز شرسة، حيث عزز انتصاراه هذا الموسم في رالي الأندلس وباها حائل من فرصه للفوز بداكار 2021.

 لكنّ زملاء مثل صاحب الأداء الثابت دومًا جينيل دي فيلييرز (مع 13 نتيجة ضمن الخمسة الأوائل،  من بينها فوز وحيد، في 17 مشاركة)، وكذلك حامل اللواء في المملكة العربية السعودية يزيد الراجحي (صاحب المركز الرابع في نسخة 2020)، يملكان أيضاً الخبرة والسرعة الكافيتين لوضع سيارة هايلوكس على العتبة العُليا لمنصة التتويج.

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من جهة أخرى، ورغم توجّه الأنظار في النُسخ الأخيرة من الرالي على المنافسة بين تويوتا وميني، إلّا أنّ هنالك من يرى أنّ تأثير مشاركة فريق مثل "البحرين رايد اكستريم" على خطط المصنعَين الكبيرَين سيكون حاضرًا.

حيث حصلت برودرايف - التي يتركّز نشاطها في "دبليو آر سي" - على خدمات نجمين كبيرين، سيباستيان لوب وناني روما، ليقودا لصالح "البحرين رايد اكستريم"، وذلك في محاولة للمنافسة على الفوز من المشاركة الأولى.

ومع خطوة إضافية إلى الأمام، وبعد التواجد ضمن العشرة الأوائل للمرة الأولى العام الماضي (المركز الثامن)، يسعى ماتيو سيرادوري إلى التواجد بقوة وبشكل مستقل ومحاولة مقارعة الكبار من المصنعين، حيث أنّ طموحه وسيارته "باغي سي آر6" كان لهما انطباع قوي على السعودي ياسر سعيدان، والذي أكمل الرالي خلفه مباشرة في الترتيب العام في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وسينافس بجانبه ضمن تلك المغامرة.

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على الجانب الآخر، وبعد فرض سيطرتها على الحدث في ثلاثة أعوام متتالية، تحاول أسود بيجو استعادة ذلك الزخم مع خالد القاسمي (المركز السادس في 2018) وفريقه أبوظبي ريسينغ.

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