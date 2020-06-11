رالي داكار 2021: مراحل جديدة مئة بالمئة من 3 إلى 15 يناير في السعودية

تمكّن منظمو داكار من تفادي مشاكل فيروس كورونا "كوفيد-19" والعمل على تحضير النُسخة المقبلة، إذ وعلى الرغم من نيّتهم إضافة بلدانٍ جديدة في 2021، بيد أنّ منع السفر وصعوبة التجوّل حال دون ذلك، ليبقى داكار حصرًا في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وقد أشار مدير الرالي دايفيد كاستيرا بأنّ رالي داكار في نُسخته الـ 43 سيزور أماكن جديدة بالكامل في المملكة العربية السعودية بما أنّ صحاري المملكة واسعة وكبيرة، حيث ستبدأ المنافسات في الثالث من يناير/كانون الثاني 2021 وحتى الـ 15 منه.

وستنطلق المنافسات من مدينة جدّة وتنتهي بها مع إقامة يوم الراحة في حائل في التاسع من يناير/كانون الثاني. وستُسهل هذه التعديلات الجديدة خفضَ النفقات بما أنّ نهاية الرالي في جدّة، ما سيُسهل على المشاركين إيصال مركباتهم إلى المرفأ.

ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ المرّة الأخيرة التي انطلق فيها رالي داكار قبل 3 يناير/كانون الثاني كان في العام 2017 عندما بدأت المنافسات من الباراغواي في الثاني من يناير/كانون الثاني.

"ليس لدينا المسار الذي كنا نتوقّعه" قال كاستيرا، مضيفًا "كنا نسعى إلى إضافة دولتَين أو ثلاث، لكن وبسبب فيروس كورونا لم يعد من الممكن السفر وزيارة تلك البلدان".

وأكمل "سيكون المسار في المملكة العربية السعودية جديدًا بالكامل. لقد بحثنا في أمكنةٍ جديدة وأردنا الكثير من الأقسام التقنية، أبطأ بكثير مع تنوعٍ أكبر. ستتواجد الكثبان الرملية من البداية وحتى النهاية، مع مقاطع سريعة وبطيئة متناوبةٍ في جميع المراحل".

وأوضح كاستيرا بأنّ كُتيّب المسار سيُمنح للمشاركين في الصباح الباكر في جميع مراحل 2021 ما سيُضفي المزيد من الإثارة والتشويق، لا سيما وأنه تمّ توزيع كُتيّب المسار قبل انطلاق بعض المراحل في نسخة هذا العام.

وسيشهد عام 2021 كذلك إطلاق فئة "داكار كلاسيكية" على نفس مراحل الرالي ولكن ضمن مسارٍ خاص وموازٍ وقريب للغاية من مسار داكار حيث ستنحصر المنافسة بين السيارات والشاحنات المصنوعة قبل العام 2000.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتمّ الإعلان بالتفاصيل عن كافة المراحل وعدد كيلومتراتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.