رالي داكار

رالي داكار ينقل نسخة 2027 إلى خارج السعودية.. والإعلان عن الوجهة الجديدة قريبًا

لن تُقام نسخة رالي داكار لعام 2027 في السعودية كما كان مقررًا في الأصل، بعدما أكدت الجهتان المنظمتان، أماوري سبورت أورغانيزاسيون (ASO) وشركة رياضة المحركات السعودية (SMC)، نقل الحدث إلى منطقة أخرى.

منشور: 25-10-2026

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رقم 227 فريق فورد ام-سبورت: ناني روما وأليكس هارو

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ضمن بيان مشترك صدر يوم الأحد، أوضحت أماوري سبورت أورغانيزاسيون وشركة رياضة المحركات السعودية أن الأوضاع الجيوسياسية السائدة في الشرق الأوسط تجعل إقامة الرالي في السعودية أمرًا مستحيلًا، علمًا أن المملكة استضافت الحدث سنويًا منذ عام 2020.

ومع ذلك، ستُقام النسخة التاسعة والأربعون من داكار في موعدها المحدد، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يناير، على أن يُعلن عن الوجهة الجديدة خلال الأيام المقبلة. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى نقل الحدث إلى المغرب، ليعود داكار إلى موطنه التاريخي في أفريقيا، فيما يُعتقد أن المنظمين يدرسون أيضًا إقامة المرحلة التمهيدية في البرتغال أو إسبانيا، قبل عبور بحر البوران.

وجاء في البيان: "قررت منظمة أماوري سبورت (ASO) وشركة رياضة المحركات السعودية (SMC) بشكل مشترك عدم إقامة رالي داكار السعودية 2027، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2027، داخل المملكة، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضاف: "هذا القرار استثنائي ولمرة واحدة، وقد اتُخذ بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (SAMF)، وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية. وستُقام نسخة داكار 2027".

وأكمل: "ستُجرى نسخة عام 2027 في منطقة جغرافية مختلفة، وستتولى منظمة أماوري سبورت تنظيمها. وسيُعلن عن الموقع في بيان منفصل خلال الأيام المقبلة".

وأردف: "وتتواصل منظمة أماوري سبورت مباشرة مع المتنافسين والفرق والشركاء لمساندتهم خلال هذه المرحلة الانتقالية".

وشدد المنظمون على أن قرار نقل رالي العام المقبل يظل إجراءً استثنائيًا لمرة واحدة، إذ من المقرر أن يعود داكار إلى السعودية في عام 2028 للاحتفال بالنسخة الخمسين من الحدث.

وأُقيمت النسخة الأولى من رالي داكار عام 1978، وانطلقت من باريس وصولًا إلى العاصمة السنغالية داكار. وظلت أفريقيا موطن الرالي لعقود عدة، قبل نقل الحدث إلى أمريكا الجنوبية عام 2009.

ولم ينقل المنظمون الرالي إلى صحاري السعودية الشاسعة إلا في عام 2020، رغم أن الخطة الأصلية كانت تتضمن أيضًا التوسع إلى دول أخرى في المنطقة اعتبارًا من عام 2021.

وجاء في البيان: "ستستضيف السعودية رالي داكار 2028، وهي نسخة مفصلية تحتفي بإقامة الرالي للمرة الخمسين. وتعمل المنظمتان بالفعل معًا لجعل هذه المناسبة محطة استثنائية في تاريخ داكار والمملكة، انطلاقًا من التزام مشترك بتقديم حدث أيقوني عالمي المستوى مجددًا، وفق أعلى المعايير".

وشهدت عدة فعاليات لرياضة المحركات في الشرق الأوسط تأجيلًا أو إلغاءً كاملًا منذ اندلاع حرب في المنطقة أواخر فبراير.

وفي حين تمضي بطولتا الفورمولا 1 والموتو جي بي قدمًا في سباقاتهما بالمنطقة، مع استضافة قطر لسباقات كلتا البطولتين واستعداد أبوظبي لاحتضان الجولة الختامية لموسم الفورمولا 1، بات الوضع في السعودية أكثر تعقيدًا بعدما شنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على عدة مواقع حيوية في المملكة، من بينها مطار الرياض، خلال هذا الشهر.

ومن المقرر أيضًا أن تنطلق حقبة الجيل الرابع من سيارات فورمولا إي في السعودية، إذ تستضيف حلبة شوارع جدة الجولة الافتتاحية لموسم 2026-2027 يومي 18 و19 ديسمبر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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رالي داكار ينقل نسخة 2027 إلى خارج السعودية.. والإعلان عن الوجهة الجديدة قريبًا



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DAKR رالي داكار 24 دقيقة



رالي داكار ينقل نسخة 2027 إلى خارج السعودية.. والإعلان عن الوجهة الجديدة قريبًا





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