رالي داكار يكشف عن مسارٍ بـ 14 مرحلة لنسخة 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة

ستنطلق منافسات النسخة الـ 45 من الرالي عبر مرحلة تمهيديّة على ضفاف البحر الأحمر يوم 31 ديسمبر 2022، حيث ستُحدّد نتيجتها ترتيب انطلاقة المرحلة الأولى مطلع العام التالي.

وسيتوجّه الرالي شرقًا من خلال ثلاث مراحل، واحدة منها ماراثونيّة، في الصحراء السعوديّة المعروفة بـ "الربع الخالي".

وستُختتم منافسات الرالي يوم 15 يناير في الدمام على الساحر الشرقي للمملكة، على أن يتمّ الكشف عن بقيّة الجدول الزمني بالكامل – بما في ذلك يوم الراحة التقليدي – لاحقًا.

ولم يتمّ الكشف عن المسافة الكاملة التي سيعبرها المتنافسون على مدار الأسبوعين، لكنّ "آي اس أو" قالت بأنّ 70 بالمئة من المسار سيكون جديدًا بالمقارنة مع العامين الماضيين.

وستكون هذه المرّة الأولى منذ 2018 التي يمتدّ فيها رالي داكار على 14 مرحلة، وذلك بعد استضافة البيرو والأرجنتين وبوليفيا للحدث في أمريكا الجنوبيّة حينها.

وتمّ تقليص المسار إلى 10 مراحل في 2019 بعد أن أصبحت البيرو المستضيفة الوحيدة إثر انسحاب التشيلي من المشاركة في اللحظات الأخيرة.

وكانت "آي اس أو" قادرة على رفع عدد المراحل إلى 12 عند انتقالها إلى منطقة الشرق الأوسط في العام التالي وتحديدًا في المملكة العربيّة السعوديّة، لكنّ ذلك بقي أقلّ من عدد المراحل الذي تعوّد عليه أغلب المتنافسين.

وأكّد إعلان اليوم الأحد عن أنّ رالي داكار سيُقام بشكلٍ كامل في المملكة للعام الثالث على التوالي.

تغييرات أخرى

كما أعلنت "آي اس أو" عن مجموعة من التغييرات في القوانين لنسخة 2023 والتي ستُؤثّر على المتنافسين في مختلف الفئات.

إذ سيتلقى جميع الدرّاجين في فئة الدرّاجات كتيّب طريق رقمي بدءًا من 2023، ليكون ذلك تبنيًا لذات التغييرات التي اعتُمدت في فئتي السيارات والشاحنات منذ فترة.

كما أنّ "آي أس أو" أكّدت أنّه لن تكون هناك أيّة مقاطع محايدة للمتنافسين في فئتي "تي1" و"تي2" الفرعيّتين، ما يعني أنّ كلّ مرحلة ستسير على نحوٍ مسترسل طوال اليوم من دون انقطاعات.

كما سيتعزّز التركيز على الملاحة، حيث سيتعيّن على المتنافسين الآن إيجاد نقاطٍ مختلفة في موقعين مختلفين في مراحل معيّنة.

فضلًا عن ذلك فإنّ السيارات والشاحنات ستُغادر في كلّ مرحلة بناءً على الترتيب العام لليوم السابق.