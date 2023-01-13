رالي داكار: لوب يُواصل زحفه عبر الخمس على التوالي والعطيّة على أعتاب اللقب

مثلما بات واضحًا فإنّ المعركة على مركز الوصافة ازدادت ضراوة بالأمس مع تقليص لوب الفارق مع غريمه لوكاس موراييس بشكلٍ كبير.

وتمحورت مرحلة اليوم حول الأقسام الشاطئيّة الملحيّة بين الربع الخالي والشيبة، وكانت مسافتها 185 كلم فقط، وتخلّلتها بعض الكثبان الرمليّة الوعرة.

لكنّ أيًا من ذلك لم يُوقف زحف لوب الذي واصل قيادته البارعة على متن سيارة البحرين ريد اكستريم في طريقه نحو تحقيقه فوزه الخامس على التوالي والسادس بإحدى مراحل هذه النسخة من الرالي.

وأكمل الفرنسي مسافة المرحلة في ساعة و56:21 دقيقة، وتمكّن من التقدّم بأريحيّة على بقيّة منافسيه.

وسمح هذا الفوز، بالتوازي بالتوازي مع تأخّر موراييس بأكثر من 11 دقيقة عنه، للوب بالتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام مع تبقي مرحلتين على نهاية الرالي.

وجاء ذلك بعد تفوّقه على كلٍ من ماتياس إكستروم والعطيّة في ظلّ تبادلهما المركز الثاني مرارًا أثناء المرحلة.

لكنّ إكستروم تمكّن من الحلول في المركز الثاني لليوم الثاني على التوالي في ظلّ مواصلته الدفاع وحيدًا عن ألوان آودي.

أمّا العطيّة فقد واصل أداءه الهادئ، حيث عبر خطّ النهاية بفارق 3:31 دقيقة عن لوب، ولا تزال أفضليّته في الصدارة تفوق الساعة مع تبقي مرحلتين على النهاية، وهو ما يجعله قاب قوسين أو أدنى من ضمان لقبه الخامس في مسيرته.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 12:

المركز السائق السيارة التوقيت / الفارق

1 ناصر العطيّة تويوتا 41 ساعة و16:25 دقيقة 2 سيباستيان لوب برودرايف +1 ساعة و27:10 دقيقة 3 لوكاس موراييس تويوتا +1 ساعة و29:11 دقيقة 4 جينيل دي فيلييرز تويوتا +2 ساعة و22:21 دقيقة 5 هنك لاتيغان تويوتا +2 ساعة و34:21 دقيقة 6 مارتن بروكوب بنزينا +3 ساعة و00:26 دقيقة 7 بريان باراغواناث سنتري +3 ساعة و34:23 دقيقة 8 وي هان اس ام جي +4 ساعة و11:38 دقيقة 9 ماثيو سيرادوري سنتري +4 ساعة و17:38 دقيقة 10 خوان كروز ياكوبيني تويوتا +4 ساعة و17:53 دقيقة