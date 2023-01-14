رالي داكار: لوب يُواصل العلامة الكاملة في الأسبوع الثاني من رالي داكار
أحرز سيباستيان لوب الفوز مجدّدًا في المرحلة الـ 13 من منافسات رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة بالتوجّه إلى المرحلة الختاميّة غدًا الأحد التي سيُتوّج فيها القطري ناصر العطيّة باللقب.
يُمكن القول بأنّ الترتيب العام للرالي قد حُسم في مجمله، حيث يبدأ أغلب المتنافسين بالتقليل من الضغط وعدم المجازفة من أجل ضمان مراكزهم النهائيّة.
وواصل لوب سيطرته المطلقة على مجريات الأسبوع الثاني ليُحرز الفوز السادس على التوالي ضمن المرحلة الرابطة بين الشيبة والهفوف التي طغت عليها الكثبان الرملية الوعرة.
فبالرغم من قصر المرحلة المقتصرة على 154 كلم بالنسبة للقسم الخاص، إلّا أنّ قطعها تطلّب أكثر من ساعتين وهو ما يعكس صعوبة التضاريس الوعرة والكثبان الرمليّة المباغتة.
وأكمل الفرنسي المرحلة في ساعتين و26:17 دقيقة، وبإحرازه الانتصار السادس على التوالي فقد كسر بذلك الرقم القياسي وأصبح أوّل متنافسٍ في تاريخ داكار يفوز بستّة مراحل متتالية.
وذهب المركز الثاني إلى العطيّة الذي عبر خطّ النهاية بفارق 4:28 دقيقة، قبل إضافة دقيقة عقوبة إلى زمنه، بينما حلّ ماتياس إكستروم ثالثًا لصالح آودي.
ولم يكن لهذه النتيجة تأثيرٌ كبيرٌ على الترتيب العام، حيث أبقى العطيّة على أفضليّته المريحة للغاية في الصدارة بتقدّم بساعة و21:42 دقيقة على لوب، بينما عزّز الأخير موقعه أمام لوكاس موراييس صاحب المركز الثالث.
وذهب المركز السادس في المرحلة إلى البطل السعوديّ يزيد الراجحي.
فيديو: ملخّص المرحلة الـ 12 من منافسات رالي داكار 2023
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