رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة الرابعة والعطيّة يُحافظ على صدارته

تميّزت مرحلة اليوم الممتدّة لـ 425 كلم والمتمحورة حول منطقة حائل الشهيرة بصعوبتها، خاصة في نصفها الأوّل المليء بالكثبان الرمليّة الوعرة التي تتطلّب خبرة واسعة.

وعلى إثر النهاية المبكّرة لمرحلة الأمس بسبب سوء الأحوال الجويّة، والتي عرفت تواجد وجوهٍ جديدة في المقدّمة، عاد كبار المنافسين للتواجد في المقدّمة منذ الكيلومترات الأولى للمرحلة.

فبالنسبة للفائز بمرحلة الأمس غيرلان شيشري فقد واجه عدّة مشاكل ميكانيكيّة تسبّبت في تراجعه أكثر فأكثر.

وتمحورت المعركة بالأساس بين الثنائيّ الفرنسي ستيفان بيترانسيل وسيباستيان لوب.

ففي حين أنّ خبرة بيترانسيل في الكثبان الرمليّة ساعدته على التواجد في الصدارة طوال النصف الأوّل من المرحلة ليتمتّع بأفضليّة فاقت الدقيقة، فإنّ سرعة لوب في الأقسام الحصويّة والأسفلتيّة في النصف الثاني بدءًا من الكيلومتر 211 لعبت لصالحه.

إذ تمكّن بطل العالم تسع مرّات في "دبليو آر سي" من قلب تأخّره وانتزاع الصدارة بدءًا من نقطة التدقيق في الكيلومتر 327 ويشقّ طريقه نحو تحقيق فوزه الأوّل في هذه النسخة من رالي داكار، حيث أكمل مسافة المرحلة في زمن وقدره 4 ساعات و11:34 دقيقة.

وذهب المركز الثاني لمواطنه بيترانسيل الذي تمكّن من تقليص تأخّره إلى 13 ثانية فقط في نهاية المرحلة.

أمّا المركز الثالث فقد ذهب لكارلوس ساينز الأب بعد معاناته بالأمس وخسارته للكثير من الوقت.

من جانبه تمكّن ناصر العطيّة من الحفاظ على صدارته الجيّدة وعدم إهدار الكثير من الوقت لصالح منافسيه، حيث تمكّن من عبور خطّ النهاية رابعًا على بُعد دقيقتين ونيّف من لوب.

وحلّ البطل المحلي يزيد الراجحي خامسًا بفارق 7 دقائق و4 ثوانٍ عن لوب، وبالرغم من ذلك الفارق الكبير نسبيًا، إلّا أنّه تمكّن من التشبّث بالمركز الثاني في الترتيب العام على بُعد 18:18 دقيقة عن العطيّة المتصدّر.

الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

المركز السائق السيارة التوقيت / الفارق

1 ناصر العطيّة تويوتا 16ساعة و34:13 دقيقة 2 يزيد الراجحي أوفردرايف +18:18 دقيقة 3 ستيفان بيترانسيل آودي +18:52 دقيقة 4 كارلوس ساينز آودي +32:55 دقيقة 5 هنك لاتيغان تويوتا +45:25 دقيقة 6 لوكاس موراييس أوفردرايف +45:27 دقيقة 7 جينيل دي فيلييرز تويوتا +46:13 دقيقة 8 ماتياس إكستروم آودي +50:00 دقيقة 9 مارتن بروكوب أورلن بنزينا +1ساعة و14:43 دقيقة 10 Erik van Loon Overdrive +1ساعة و15:40 دقيقة