رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة التاسعة وحادثٌ جديدٌ لساينز

على إثر يوم راحة مستحقٍ لجميع المتنافسين في الرالي بعد الأسبوع الأوّل القاسي بسبب سوء الأحوال الجويّة والمرحلتين الماراثونيّتين المباغتتين، استؤنفت المنافسات من جديد عبر مرحلة حصويّة بالأساس في ظلّ مغادرة الرالي للعاصمة الرياض والتوجّه نحو حرض.

واستمرّت متاعب آودي هذا العام بشكلٍ لافت، فبعد مسافة قصيرة من بداية المرحلة، وتحديدًا عند الكيلومتر 6 من أصل 358، تعرّض الإسباني كارلوس ساينز لحادثٍ جديد وانقلبت سيارته هذه المرّة.

وفي حين أنّه عانى من بعض الآلام في الجانب الأيمن من صدره، وتمّ نقله عبر المروحيّة إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، وحالما تبيّن أنّه بخير فقد طلب الإسباني العودة إلى سيارته لمحاولة استئناف المنافسة ومحاولة السعي وراء بعض الانتصارات في المراحل في ما تبقى من الرالي.

وعلى صعيد المعركة في هذه المرحلة فقد تعيّن على العطيّة افتتاح المسار بالنظر إلى تصدّره الترتيب العام بعد نهاية الأسبوع الأوّل، لهذا السبب كان القطري يخسر الوقت، بالرغم من أنّ نصيبًا كبيرًا من ذلك الفارق يعود إلى عدم حاجته للضغط بالنظر إلى أفضليّته الكبيرة في صدارة الترتيب العام.

وعلى ذكر تلك الأفضليّة فقد تعزّزت أكثر بعد خروج أقرب ملاحقيه الجنوب أفريقي هنك لاتيغان من دائرة المنافسة إثر توقّفه مبكّرًا عند الكيلومتر 18 من المرحلة بسبب مشاكل ميكانيكيّة.

وتوقّف السعوديّ يزيد الراجحي لمساعدته على تصليح السيارة وهو ما أدّى إلى خروجه هو الآخر من المنافسة على الفوز بالمرحلة.

لذا استغلّ لوب كلّ هذه العوامل ليشقّ طريقه نحو تحقيق فوزه الثالث في نسخة هذا العام من الرالي حيث أكمل المرحلة في 3 ساعات و5:14 دقيقة.

وحلّ فيدوتاس زالا ثانيًا، فبعد أن كان منافسًا شرسًا للوب في النصف الأوّل، تراجعت وتيرة الليثواني في أقٌسام الكثبان الرمليّة الختاميّة ليحلّ ثانيًا في النهاية أمام غيرلان شيشري.

وأكمل العطيّة المرحلة على بُعد 11:08 دقيقة عن لوب، بينما تقدّم البرازيلي لوكاس موراييس إلى المركز الثاني في الترتيب العام على بُعد ساعة و21:57 دقيقة عن العطيّة، في حين بات لوب ثالثًا بفارق 1:40:58 ساعة.

الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة:

الترتيب السائق السيارة التوقيت / الفارق

1 ناصر العطيّة تويوتا 34 ساعة و19:20 دقيقة 2 لوكاس موراييس تويوتا +1 ساعة و21:57 دقيقة 3 سيباستيان لوب برودرايف +1 ساعة و43:08 دقيقة 4 هنك لاتيغان تويوتا +1 ساعة و46:23 دقيقة 5 جينيل دي فيلييرز تويوتا +2 ساعة و04:17 دقيقة 6 رومان دوما ريبيليون +2 ساعة و25:51 دقيقة 7 مارتن بروكوب بنزينا +2 ساعة و45:36 دقيقة 8 بريان باراغواناث سنتري +2 ساعة و48:06 دقيقة 9 وي هان اس ام جي +3 ساعة و32:15 دقيقة 10 خوان كروز ياكوبيني تويوتا +3 ساعة و52:52 دقيقة