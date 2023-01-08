رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
أحرز سيباستيان لوب فوزه الثاني بإحدى مراحل هذه النسخة من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بعد استفادته هو وناصر العطيّة من عقوبة كارلوس ساينز الذي كان الأسرع.
تواصلت الإثارة في منافسات رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة من خلال مرحلة ماراثونيّة جديدة لليوم الثاني على التوالي تربط بين الدواديمي والعاصمة الرياض قبل الحصول على يوم راحة مستحقٍ بعد نهاية الأسبوع الأوّل من المنافسات.
وتنوّعت مسارات المرحلة البالغ طولها 346 كلم بالنسبة للقسم الخاص بين أجزاء حصويّة وأخرى من كثبان رمليّة.
وتعيّن على البطل السعوديّ يزيد الراجحي افتتاح المسار بالنظر إلى فوزه بمرحلة السبت، وهو ما كان يعني خسارته لبعض الوقت الثمين.
وبعد تعثّره على مدار اليومين الماضيين بعد حادثه في مرحلة الجمعة وتوقّفه أمسٍ السبت لمساعدة زميله ماتياس إكستروم، تمكّن ساينز أخيرًا من قلب حظوظه في هذه المرحلة الثامنة ضمن الصيغة الماراثونيّة.
فبعد انطلاقه من المرتبة الـ 31، قدّم ساينز الوتيرة الأسرع من دون منازع، بالرغم من تواجد سيباستيان لوب والعطيّة على بُعد بضع دقائق عنه.
ونجح الإسباني في تحقيق فوزه الثاني بإحدى مراحل نسخة هذا العام من الرالي بعد أن أكمل المرحلة في ثلاث ساعات و32:55 دقيقة.
لكن بشكلٍ مفاجئ فقد تمّت معاقبة الإسباني عبر إضافة 5 دقائق إلى زمنه لقاء إفراطه في السرعة، وهو ما تسبّب في فقدانه الفوز بالمرحلة.
عوضًا عن ذلك ذهب الفوز إلى لوب سائق فريق البحرين ريد اكستريم، وذلك عبر توقيت وقدره 3 ساعات و34:24 دقيقة.
وتفوّق الفرنسي على العطيّة الذي واصل قيادته الهادئة في ظلّ أفضليّته الكبيرة في صدارة الترتيب العام، حيث لم تفصل بينهما سوى 2:11 دقيقة.
وانتهى المطاف بساينز ثالثًا في النهاية لتكون هذه خيبة الأمل الثالثة على التوالي للإسباني ويضيع هدف تحقيق الفوز بالمراحل في ما تبقى من المراحل، بينما ذهب المركز الرابع إلى هنك لاتيغان ثاني الترتيب العام.
الترتيب العام بعد المرحلة الثامنة:
|
المركز
|
السائق
|
السيارة
|
التوقيت / الفارق
|
1
|
ناصر العطيّة
|
تويوتا
|
31 ساعة و02:58 دقيقة
|
2
|
هنك لاتيغان
|
تويوتا
|
+1 ساعة و03:46 دقيقة
|
3
|
لوكاس موراييس
|
تويوتا
|
+1 ساعة و20:22 دقيقة
|
4
|
سيباستيان لوب
|
برودرايف
|
+1 ساعة و52:06 دقيقة
|
5
|
جينيل دي فيلييرز
|
تويوتا
|
+2 ساعة و04:20 دقيقة
|
6
|
رومان دوما
|
ريبيليون
|
+2 ساعة و27:11 دقيقة
|
7
|
مارتن بروكوب
|
بنزينا
|
+2 ساعة و37:00 دقيقة
|
8
|
بريان باراغواناث
|
سنتري
|
+2 ساعة و42:06 دقيقة
|
9
|
وي هان
|اس ام جي
|+3 ساعة و15:03 دقيقة
|
10
|
خوان كروز ياكوبيني
|
تويوتا
|
+3 ساعة و40:22 دقيقة
فيديو: ملخّص المرحلة السابعة من رالي داكار
فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار
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