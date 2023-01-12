رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الرابع على التوالي في ظلّ اشتعال المعركة على المركز الثاني

بالرغم من قصر المسافة في هذه المرحلة، إلّا أنّها كانت بالصيغة الماراثونيّة، وهو ما يعني عدم السماح للمتسابقين بالحصول على أيّ دعم فيها.

وربطت هذه المرحلة بين الشيبة والربع الخالي بمسافة 274 كلم ضمن القسم الخاص مع 153 كلم من مسافة الربط.

وسيطرت الشطوط الملحيّة على أغلب أجزاء المرحلة، وهو ما سمح للمتسابقين بتقديم وتيرة سريعة في المجمل.

وواصل سيباستيان لوب أداءه اللافت مع اقتراب الرالي من نهايته، حيث قدّم الوتيرة الأسرع منذ الكيلومترات الأولى ليشقّ طريقه نحو فوزه الرابع على التوالي بعد أن أكمل مسافة المرحلة في ساعتين و56:14 دقيقة.

وذهب المركز الثاني في هذه المرحلة إلى مواطنه غيرلان شيشري سائق برودرايف الآخر، حيث كان على بُعد دقيقتين و16 ثانية.

أمّا ماتياس إكستروم المدافع الوحيد المتبقي عن ألوان آودي، فقد فشلت محاولته في تحقيق فوزٍ جديدٍ للصانع الألماني حيث حلّ ثالثًا في هذه المرحلة.

وتواجد لوكاس موراييس ثاني الترتيب العام في المركز الرابع متقدّمًا على العطيّة بـ 30 ثانية، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ستّة دقائق من لوب، وهو ما يجعل المعركة بينهما على المركز الثاني مثيرة للغاية في الأيّام القليلة المتبقية.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11:

المركز السائق السيارة التوقيت / الفارق

1 ناصر العطيّة تويوتا 39 ساعة و16:33 دقيقة 2 لوكاس موراييس تويوتا +1 ساعة و21:04 دقيقة 3 سيباستيان لوب برودرايف +1 ساعة و30:41 دقيقة 4 هنك لاتيغان تويوتا +1 ساعة و49:17 دقيقة 5 جينيل دي فيلييرز تويوتا +2 ساعة و14:18 دقيقة 6 مارتن بروكوب بنزينا +2 ساعة و53:59 دقيقة 7 رومان دوما ريبيليون +3 ساعة و03:54 دقيقة 8 بريان باراغواناث سنتري +3 ساعة و23:31 دقيقة 9 وي هان اس ام جي +3 ساعة و54:07 دقيقة 10 خوان كروز ياكوبيني تويوتا +4 ساعة و08:31 دقيقة