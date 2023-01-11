رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي

اختار منظّمو الرالي جعل هذه المرحلة الأٌقصر في نسخة هذا العام وذلك من أجل منح المتسابقين "مذاقًا" أوّليًا لما ينتظرهم بالدخول إلى منطقة الربع الخالي في الأيّام التالية.

واقتصرت مسافة القسم الخاص من المرحلة العاشرة على 114 كلم، مع قسم ربط بمسافة 510 كلم.

وبدأ اليوم بتأكيد انسحاب كارلوس ساينز الأب من بقيّة منافسات هذا الرالي على إثر حادثه القويّ أمسٍ الثلاثاء، لتتقلّص بذلك حظوظ آودي في إحراز المزيد من الانتصارات بالمراحل في هذه النسخة.

وواجه السائقون اختبارًا صعبًا في هذه المرحلة بالنظر إلى ضرورة الحذر عند اجتياز الكثبان الرمليّة.

لكنّ لوب واصل أداءه الهجومي لصالح فريق البحرين ريد اكستريم، ونجح في خطف الفوز لليوم الثالث على التوالي بعد أن قطع مسافة المرحلة في ساعة و48:32 دقيقة.

وفي حين أنّ فيدوتاس زالا كان قريبًا منه في الكيلومترات الأولى إلّا أنّه عانى من مشكلة ميكانيكيّة في الكيلومتر 44، واضطرّ للتوقّف لمحاولة تصليحها.

ولم يُواجه لوب أيّ منافسة في ما تبقى من المرحلة، حيث كان ماتياس إكستروم أقرب ملاحقيه على بُعد 3:04 دقيقة في المركز الثاني أمام لوكاس موراييس ثاني الترتيب العام.

وعبر العطيّة خطّ النهاية بفارق 5:45 دقيقة عن لوب، وذلك في ظلّ مواصلته قيادته الهادئة واقترابه خطوات إضافيّة من لقبه الخامس في هذا الرالي الأسطوري.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 10:

المركز السائق السيارة التوقيت / الفارق

1 ناصر العطيّة تويوتا 36 ساعة و13:37 دقيقة 2 لوكاس موراييس تويوتا +1 ساعة و21:34 دقيقة 3 سيباستيان لوب برودرايف +1 ساعة و37:23 دقيقة 4 هنك لاتيغين تويوتا +1 ساعة و48:37 دقيقة 5 جينيل دي فيلييرز تويوتا +2 ساعة و10:56 دقيقة 6 رومان دوما ريبيليون +2 ساعة و45:24 دقيقة 7 مارتن بروكوب بنزينا +2 ساعة و50:02 دقيقة 8 بريان باراغواناث سنتري +2 ساعة و56:28 دقيقة 9 وي هان اس ام جي +3 ساعة و43:22 دقيقة 10 خوان كروز ياكوبيني تويوتا +4 ساعة و00:35 دقيقة