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رالي داكار الكشف عن فورد رابتور تي1+

رالي داكار: فورد تكشف عن مقاتلتها الجديدة في مهرجان "غوود وود" للسرعة

تم الكشف عن سيارة فورد للراليات الصحراوية التي سيشارك بها عملاق السيارات الأمريكي في منافسات رالي داكار 2025.

فورد رابتور تي1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
Ford Raptor T1+
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أزاحت فورد الستار عن مقاتلتها الجديدة رابتور تي1+ قبيل أول مشاركة لها في منافسات الرالي الصحراوي الأصعب في العالم شهر يناير 2025.

وظهرت السيارة للعلن للمرة الأولى في مهرجان "غوود وود" للسرعة اليوم الجمعة، وسط استعدادات فورد لبرنامجها المصنعيّ في بطولة العالم للراليات الصحراوية العام المقبل بالتعاون مع أم-سبورت.

وتزن السيارة الجديدة 2.010 كيلوغراماً بعرض 2.300 مليمتراً. مزودة بمحرك من 5 ليترات وثماني أسطوانات مقترناً بنظام زيت جاف وعادم مُحسّن.

وكما تم الإعلان سابقاً، سيقود كارلوس ساينز الأب الفائز 4 مرات برالي داكار، جهود فورد في 2025، إلى جانب ناني روما، ضمن تشكيلة مع 4 سيارات، حيث لم يكشف بعد عن هوية السائقَين الآخرين.

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الصورة من قبل: ريد بُل

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DAKR رالي داكار
الكشف عن فورد رابتور تي1+
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