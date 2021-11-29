رالي داكار: فريق "البحرين رايد إكستريم" سيستعمل الوقود المستدام ضمن سياراته

يعتبر هذا الوقود الجيل الثاني من الوقود الحيوي المصنوع من النفايات الزراعية والوقود الناتج عن احتجاز الكربون.

ويقلل الوقود المستدام من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80٪ مقارنة بالوقود الأحفوري الاعتيادي.

وستنطلق فعاليات رالي داكار في الأول من يناير، حيث ستخوض سيارات الرالي غمار الحدث البالغ مسافته 7500 كم على مدار أسبوعين ضمن صحاري المملكة العربية السعودية، بدءاً من حائل وانتهاءً في جدة، مع يوم راحة منتصف الرالي في الرياض.

ويهدف فريق البحرين رايد إكستريم من خلال استخدام الوقود المستدام في أكثر سباقات السيارات تطلباً في العالم، إلى إثبات أن مثل هذا الوقود قابل للاستعمال كبديل في النقل البري، كما يساهم في مكافحة تغير المناخ.

وسينضم السائق أورلاندو تيرانوفا إلى سائقي الفريق: بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب، والفائز مرتين في داكار ناني روما، حيث يشارك الفريق بثلاث سيارات برودرايف هنتر تي 1 +.

وكان السائق الأرجنتيني الخبير تيرانوفا قد شارك مع فريق البحرين رايد إكستريم جنباً إلى جنب مع لوب وروما في باها أراغون الإسباني يوليو/تموز الماضي بسيارة هنتر تي 1، مسجلاً أسرع زمن في مرحلتين بينما سجل لوب أسرع زمن في ست مراحل من أصل 11 مرحلة.

وسينافس السائقون الثلاثة مع ملاحيهم الحاليين وهم فابيان لوركوين جنباً إلى جنب مع لوب، وأليكس هارو مع روما، وداني أوليفيراس مع تيرانوفا.

وأكمل الفريق بالفعل اختبارات مكثفة على متن سيارات هنتر تي 1+ في منطقة الخليج، وسيقوم بالمزيد في الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع المقبلة مع التركيز على تدريبات التحمل والملاحة.

وذلك قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية للمنافسة في رالي داكار. وقد اختبر كل من لوب وروما السيارة، بينما سيقوم تيرانوفا باختبار سيارة هنتر لبضعة أيام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

حيث قال سيباستيان لوب: "يخامرني شعور جيد حقاً بقدرات السيارة الجديدة. لقد اختبرناها في جميع الظروف المختلفة التي نتوقع أن نمر بها في رالي داكار. وبفضل الإطارات الجديدة الأكبر حجماً، تمكنا من الحفاظ على سرعتنا خلال الأقسام الوعرة والصخرية مع تقليل مخاطر حدوث الانثقابات. ولدي مع ملاحي فابيان بضعة أيام أخرى من الاختبارات حيث سنقضي الكثير من وقتنا في التركيز على التحديات الملاحية التي ستكون مهمة للغاية خلال رالي داكار في السعودية".

بدوره قال ديفيد ريتشاردز، مدير فريق البحرين رايد إكستريم: "يعتبر سائقونا هذا العام من أقوى المشاركين بخبرة ما يقرب من 50 مشاركة في رالي داكار. لقد أثبتت سيارة هنتر تي 1+ الجديدة أنها سريعة وموثوقة في الاختبار، كما أن الشراكة بين كل سائق وملاح تعمل بشكل جيد، وهو أمر مهم للغاية في الصحراء السعودية حيث تعد الملاحة الدقيقة أمراً بالغ الأهمية".

وتستعمل سيارات هنتر تي 1+ الأكثر عرضاً، إطارات أكبر حجماً، مع جهاز تعليق أكبر. وتستفيد السيارة الآن من إطارات مقاس 37 بوصة على عجلات مقاس 17 بوصة، مع زيادة نظام التعليق من 280 مم إلى 350 مم وزيادة عرض هيكل السيارة من 2 متر إلى 2.3 متر لاستيعاب ذلك.

وتطلبت هذه التغييرات إعادة تصميم جذرية لسيارة هنتر، وقد استخدمت برودرايف ذلك كفرصة لإجراء مزيد من التحسينات، بما في ذلك الزجاج الأمامي الأكبر لتحسين الرؤية وتحسين عدد من الأنظمة في جميع أنحاء السيارة.