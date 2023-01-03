رالي داكار: شيشري يفوز بالمرحلة الثالثة المصغّرة والعطيّة والراجحي ينتزعان الصدارة

كان من المفترض أن تربط المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء بين العلا وحائل، ضمن مسافة مرحلة خاصة تبلغ 447 كلم، لكنّ منظّمي الرالي الأسطوري اضطرّوا لإيقافها في نقطة مبكّرة، وتحديدًا عند نقطة التدقيق الرسميّة الثالثة عند الكيلومتر 378، وذلك نتيجة تدهور الأحوال الجويّة التي كانت تعني عدم القدرة على ضمان سلامة المشاركين.

وبالنظر إلى انطلاقه من المركز الأوّل، كان على العطيّة فتح الطريق أمام بقيّة المتنافسين، وهو ما كان يعني خسارته لوقتٍ ثمينٍ بالمقارنة معهم، خاصة في ظلّ تكوّن هذه المرحلة من أقسام رمليّة وعرة.

وكانت العديد من الأسماء الجديدة حاضرة بقوّة في الأمام نتيجة لذلك، حيث قدّم الفرنسي غيرلان شيشري وتيرة قويّة طوال النصف الأوّل من المرحلة، وكذلك الحال بالنسبة لهينك لاتيغان زميل العطيّة بالنظر إلى انطلاقهما من مراكز متأخّرة.

وبالفعل فقد نجح شيشري في الظفر بالفوز، وذلك بعد أن أكمل المسافة المقطوعة في زمنٍ وقدره 3 ساعات و22:57 دقيقة.

وتفوّق الفرنسي بأريحيّة نسبيّة على لاتيغان، حيث بلغ الفارق بينهما 3:26 دقيقة، بينما كان أورلاندو تيرانوفا ثالثًا لصالح فريق البحرين ريد اكستريم.

وبعد معاناته الكبيرة بالأمس، كان يوم ستيفان بيترانسيل أفضل حالًا في هذه المرحلة، حيث نجح في تحقيق المركز الرابع بفارق طفيفٍ نسبيًا عن البطل الأخضر يزيد الراجحي.

إذ قدّم الصقر السعودي أداءً هجوميًا على متن سيارة تويوتا منذ بداية المرحلة، وهو ما يُعزّز موقعه في الترتيب العام.

وفي حين أنّ يوم العطيّة لم يكن مبهرًا للغاية على الصعيد الهجومي، خاصة في ظلّ فتحه المسار مثلما أشرنا، إلّا أنّه تمكّن من إكمال المرحلة أمام أبرز بقيّة منافسيه، بالرغم من تواجده على بُعد 20:58 دقيقة عن شيشري الفائز.

وتزامن ذلك مع مواجهة غريمه كارلوس ساينز لبعض المتاعب الميكانيكيّة عند الكيلومتر 213 وبقي متوقّفًا لحوالي نصف ساعة لحلّها قبل أن يُكمل المرحلة على بُعد 56:21 دقيقة عن الصدارة، وبالتالي خسارته لأكثر من نصف ساعة لصالح العطيّة الذي انتزع صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 12 ساعة و20:33 دقيقة، بينما قفز الراجحي إلى مركز الوصافة خلفه ضمن صدارة عربيّة خالصة.