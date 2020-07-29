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رالي داكار / مقالة خاصة

رالي داكار "سيفتح بوابة الشرق الأوسط" أمام العالم أجمع

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رالي داكار "سيفتح بوابة الشرق الأوسط" أمام العالم أجمع
29-07-2020

يشهد رالي داكار 2021 عودة الفرق والمتنافسين إلى المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي. ولكن هذه المرة بمشاركة فريق طموح جديد، هو فريق البحرين رايد إكستريم، الفريق الوطني لمملكة البحرين الذي يسعى إلى تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط أمام العالم.

مع أن نسخة العام الماضي من رالي داكار قد أبرزت التضاريس الصحراوية المذهلة للمنطقة، إلّا أن دايفيد ريتشاردز، مدير فريق البحرين رايد إكستريم، يتوقع أن تتمتع النسخة المقبلة بالمزيد من النجاح.

ووفقاً لريتشاردز، من المتوقع أن يكون المسار الجديد لعام 2021، والذي سينطلق من مدينة جدة في يناير/كانون الثاني المقبل، من أكثر المسارات صعوبة في تاريخ رالي داكار، حيث سيمر عبر تحديات وتضاريس صحراوية متنوعة ومميزة والتي تجعل من المملكة العربية السعودية المكان الأمثل لإقامة الرالي الأسطوري.

وضمن معرض تعليقه على الحدث، قال دايفيد ريتشاردز: "عندما تفكر في رالي داكار تخطر بالبال صور المغامرات والمساحات الشاسعة والمسارات الوعرة، وكل ذلك متوفر في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الجبال والصحارى والمناظر الطبيعية الخلابة في جميع أنحاء المملكة". 

وأكمل: "نحن على ثقة من أن رالي داكار سيكون مغامرة رائعة يستمتع فيها العالم بأكمله بالحماس والمناظر الطبيعية المذهلة في المملكة العربية السعودية".

وسبق لدايفيد ريتشاردز أن شارك في تنظيم العديد من الراليات في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، وهو يأمل أن يقام رالي داكار في الدول التي تجاور المملكة العربية السعودية، ما يساهم في فتح بوابة منطقة الشرق الأوسط بأكملها أمام العالم أجمع.

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