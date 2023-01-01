رالي داكار: ساينز يقلب تأخّره ويفوز بالمرحلة الأولى

انطلقت منافسات الرالي الأسطوري بشكلٍ رسمي اليوم الأحد في ربوع المملكة، وتحديدًا من مخيّم البحر وعودة إليه قرب جدّة، حيث سيطرت الأجزاء الحصويّة على المسار، مع بعض الأجزاء الأسفلتيّة وبعض الكثبان الرمليّة في مزيجٍ ساحر.

وعلى إثر فوزه بالمرحلة التمهيديّة أمسٍ السبت، انطلق السويدي إكستروم تاسعًا على المسار اليوم ليستفيد من تواجد العديد من السيارات أمامه والتي تعمل على تنظيف المسار.

وكان السويدي متّجهًا لتحقيق الفوز بهذه المرحلة، لكنّه أضاع الكثير من الوقت في الجزء الأخير من المرحلة بعد نقطة التدقيق الأخيرة عند الكيلومتر 277، مُضيّعًا بضعة دقائق ثمينة.

وبالتزامن مع ذلك فقد أطلق زميله في آودي ساينز العنان لسيارته ليُكمل مرحلة السرعة البالغ طولها 367 كلم في زمنٍ وقدره 3:20.41 ساعة، ليكون هذا الفوز الـ 42 بمرحلة من مراحل داكار في تاريخ ساينز.

وتفوّق الإسباني على الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق البحرين ريد اكستريم بسيارة برودرايف بفارق 23 ثانية، حيث كان بطل العالم تسع مرّات في "دبليو آر سي" ضمن دائرة المنافسة على كامل مسافة المرحلة.

وانتهى المطاف بإكستروم ثالثًا بفارق 47 ثانية عن زميله ساينز في ظلّ أداء لافتٍ مبكّرٍ من آودي.

أمّا غيرلان شيشري سائق "جي سي كاي" فقد تواجد في المركز الرابع على متن سيارة برودرايف الأخرى.

وكان البطل الأخضر يزيد الراجحي أفضل المشاركين العرب بحلوله خامسًا بفارق 1:59 دقيقة عن ساينز، وكان هو الآخر من أسرع السائقين في القسم الأخير من المرحلة.

في المقابل أضاع العطيّة الكثير من الوقت في الجزء الأخير، إذ بعد أن كان على بُعد ثوانٍ قليلة عن ساينز في نقطة التدقيق الأخيرة عند الكيلومتر 277، أكمل القطري المرحلة على بُعد 7:09 دقيقة عن ساينز، وهو ما يتركه في موقعٍ متأخّرٍ مع بداية حملته للدفاع عن لقبه.

الترتيب بعد المرحلة الأولى:

المركز السائق السيارة الزمن/الفارق 1 كارلوس ساينز

آودي 3:28:55 2 سيباستيان لوب

برودرايف +0:10 3 ماتياس إكستروم

آودي +0:33 4 غيرلان شيشري

برودرايف +1:03 5 يزيد الراجحي

تويوتا +2:01 6 بريان باراغواناث سنتري +6:51 7 أورلاندو تيرانوفا برودرايف +7:05 8 ناصر العطيّة تويوتا +7:07 9 ستيفان بيترانسيل آودي +8:51 10 جاكوب بريجنسكي

ميني +8:54