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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: ساينز يخرج منتصرًا بعد معركة مع بيترانسيل في المرحلة الأولى

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رالي داكار: ساينز يخرج منتصرًا بعد معركة مع بيترانسيل في المرحلة الأولى
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خاض ثنائيّ "اكس-رايد" ميني كارلوس ساينز وستيفان بيترانسيل منافسة حامية مع افتتاح منافسات رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، لكنّ بطل النسخة الماضية خرج منتصرًا.

انطلقت الفعاليّات الرسميّة للرالي الأقسى في العالم اليوم الأحد على إثر المرحلة التمهيديّة أمسٍ السبت، وذلك عبر مسارٍ يربط جدّة بمدينة بيشة.

وبلغ طول مرحلة اليوم 356 كلم في المجمل، كانت 277 منها للمرحلة الخاصة بالسرعة.

وانطلق ناصر العطيّة أوّلًا بعد تسجيله الزمن الأسرع في مجريات الأمس، لكنّ القطري عانى بشكلٍ لافتٍ منذ البداية ولم يكن قادرًا على تقديم وتيرة قويّة وسرعان ما اتّسعت الفجوة بينه وبين أبرز الأسماء الأخرى في الرالي.

ومع اقتراب منتصف المرحلة فقد اتّضح بأنّ المنافسة على أشدّها بين ثنائيّ "اكس-رايد" بطل العام الماضي ساينز وستيفان بيترانسيل في ظلّ أخذٍ وردٍ لثوانٍ قليلة تفصل بينهما.

وبقي الوضع على ذلك النحو بينهما إلى حين الوصول إلى نقطة التحقّق السادسة قبل خطّ النهاية عند الكيلومتر 222، حيث خسر ساينز حينها 3 دقائق كاملة في الوقت الذي وصل فيه زميله بيترانسيل إلى خطّ النهاية وبقي بانتظار عبور ساينز لتحديد هويّة الفائز بمرحلة اليوم.

لكنّ الإسباني كان قادرًا على التعويض في الكيلومترات الـ 55 الأخيرة وحقّق الفوز بالمرحلة بتوقيت وقدره 3 ساعات و5 دقائق و56 ثانية.

وتفوّق ساينز على زميله بيترانسيل بفارق 25 ثانية فقط في ظلّ ابتعادهما نسبيًا عن بقيّة منافسيهما.

أمّا التشيكي مارتن بروكوب فقد نجح في الحلول ثالثًا على بُعد أكثر من ثلاث دقائق على الصدارة وتقدّم على ثنائيّ فريق "اس.ار.تي ريسينغ" ماثيو سيرادوري ويزيد السعيدان اللذين تواجدا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وقدّم الإماراتي الشيخ خالد القاسمي أداءً جيّدًا على متن سيارة أبوظبي ريسينغ وحلّ سادسًا.

واتّسم يوم الفريق الأساسيّ لتويوتا بالمعاناة، إذ كان جينيل دي فيلييرز أفضل سائقيه في المركز السابع على بُعد قرابة تسع دقائق.

ناني روما سائق فريق البحرين اكس-ريد حلّ ثامنًا أمام ياكوب بريجينسكي.

وانتهى المطاف بالعطيّة في المركز العاشر وبفارقٍ كبير عن منافسه ساينز بلغ 12 دقيقة و34 ثانية.

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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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