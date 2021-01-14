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رالي داكار: ساندرلاند يفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ويُقلّص الفارق مع بينافيديس

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رالي داكار: ساندرلاند يفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ويُقلّص الفارق مع بينافيديس

قلّص سام ساندرلاند أفضليّة كيفن بينافيديس متصدّر الترتيب العام لرالي داكار في فئة الدرّاجات الناريّة خلال المرحلة ما قبل الأخيرة، ليقتصر الفارق بينهما على 4 دقائق بالتوجّه إلى اليوم الأخير.

حقّق ساندرلاند فوزه الأوّل في مرحلة من مراحلي رالي داكار 2021 في المملكة العربيّة السعوديّة ضمن المرحلة الرابطة بين العُلا وينبع، ليُقلّص بذلك الفارق بينه وبين بينافيديس من 10 دقائق إلى 4.

وحلّ بابلو كينتانيلا درّاج هوسكفارنا ثانيًا بفارق دقيقتين و40 ثانية عن الدرّاج البريطاني، بينما اقتصر بينافيديس على المركز الثالث على بُعد أكثر من 6 دقائق، لتتقلّص أفضليّته في الصدارة إلى 4 دقائق و12 ثانية بالتوجّه إلى مرحلة الجمعة الأخيرة الحاسمة.

في الأثناء تلاشت آمال ريكي برابيك في الحفاظ على لقبه بعد أن خسر 6 دقائق إضافيّة بالمقارنة مع بينافيديس وحوالي 13 دقيقة لصالح ساندرلاند.

وانضمّ جوان باريدا درّاج هوندا إلى قائمة المنسحبين رسميًا على إثر نفاذ الوقود من درّاجته خلال المرحلة. وتمّ نقل الإسباني بالمروحيّة إلى المخيّم في ينبع.

الترتيب بعد المرحلة الـ 11:

المركز

الدرّاج

الدرّاجة

التوقيت/الفارق

1

Argentina كيفن بينافيديس

هوندا

45:01:44

2

United Kingdom سام ساندرلاند

كاي تي ام

4:12

3

United States ريكي برابيك

هوندا

7:13

4

Australia دانيال ساندرز

كاي تي ام

33:05

5

United States سكايلر هاوس

كاي تي ام

49:07

6

Spain لورينزو سانتولينو

شيركو

49:26

7

Chile بابلو كينتانيلا

هوسكفارنا

1:00:18

8

France أدريان فان بيفرن

 ياماها

1:20:46

9

Slovakia ستيفان سفيتكو

كاي تي ام

1:26:40

10

Czech Republic مارتن ميشيك

كاي تي ام

2:14:55
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة 11

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