رالي داكار: ساندرلاند يفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ويُقلّص الفارق مع بينافيديس

حقّق ساندرلاند فوزه الأوّل في مرحلة من مراحلي رالي داكار 2021 في المملكة العربيّة السعوديّة ضمن المرحلة الرابطة بين العُلا وينبع، ليُقلّص بذلك الفارق بينه وبين بينافيديس من 10 دقائق إلى 4.

وحلّ بابلو كينتانيلا درّاج هوسكفارنا ثانيًا بفارق دقيقتين و40 ثانية عن الدرّاج البريطاني، بينما اقتصر بينافيديس على المركز الثالث على بُعد أكثر من 6 دقائق، لتتقلّص أفضليّته في الصدارة إلى 4 دقائق و12 ثانية بالتوجّه إلى مرحلة الجمعة الأخيرة الحاسمة.

في الأثناء تلاشت آمال ريكي برابيك في الحفاظ على لقبه بعد أن خسر 6 دقائق إضافيّة بالمقارنة مع بينافيديس وحوالي 13 دقيقة لصالح ساندرلاند.

وانضمّ جوان باريدا درّاج هوندا إلى قائمة المنسحبين رسميًا على إثر نفاذ الوقود من درّاجته خلال المرحلة. وتمّ نقل الإسباني بالمروحيّة إلى المخيّم في ينبع.

الترتيب بعد المرحلة الـ 11: