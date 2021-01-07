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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: دي فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة وبيترانسيل يُوسّع صدارته للترتيب العام

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رالي داكار: دي فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة وبيترانسيل يُوسّع صدارته للترتيب العام
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حقّق الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز الفوز بالمرحلة الخامسة من نسخة هذا العام من رالي داكار، في يومٍ عانى فيه متصدّرو الترتيب العام من بعض الأخطاء الملاحيّة.

عانى متصدّرا الترتيب العام ستيفان بيترانسيل وناصر العطيّة في بداية المرحلة الخامسة الممتدّة لـ 456 كلم والرابطة بين الرياض والقسيمة وذلك في ظلّ افتتاحهما للمسار مبكّرًا.

وسمح ذلك للمنطلقين خلفهم بكسب أفضليّة كبيرة نسبيًا بالمقارنة معهم، حيث سرعان ما برز جينيل دي فيلييرز كأسرع السائقين بتصدّره عند جميع نقاط التدقيق.

في الأثناء وبالرغم من استهدافه للمرحلتَين الخامسة والسادسة للضرب بقوّة في مواجهة ميني، لم يكن العطيّة قادرًا على تقديم وتيرة قويّة، بل كان بيترانسيل قادرًا على تقديم وتيرة أسرع منه.

وعلى إثر مشاكل الأمس، لم يسر يوم ساينز حامل لقب نسخة العام الماضي على نحوٍ أفضل، حيث خسر نصف ساعة تقريبًا مجدّدًا بسبب أخطاء ملاحيّة قبل الوصول إلى نقطة التدقيق الأولى، وبقي بعيدًا نسبيًا إلى أن بدأ بالاقتراب قليلًا في النصف الثاني من المرحلة.

وبدا أنّه لم يكن أيّ أحدٍ قادرًا على مجاراة دي فيلييرز في الأمام في هذه المرحلة، حيث أكمل الجنوب أفريقي الكيلومترات الـ 456 في 5 ساعات و9 دقائق و25 ثانية.

ومجدّدًا قدّم باراغواناث أداءً قويًا في الكيلومترات الأخيرة وأكمل المرحلة على بُعد 58 ثانية فقط عن مواطنه الفائز.

ونجح بيترانسيل والعطيّة في التعويض في الأقسام الأخيرة من المرحلة وقلّصا تأخّرهما كثيرًا مع دي فيلييرز، وحلّ الفرنسيّ ثالثًا بفارق أكثر من تسع دقائق عن المتصدّر، ونجح في توسيع صدارته للترتيب العام بدقيقتين أمام العطيّة.

واقتصر العطيّة على المركز الرابع في هذه المرحلة بعد أن تقدّم بـ 27 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب.

وذهب المركز السادس إلى البطل المحليّ يزيد الراجحي الذي نجح في التعويض في الساعات الأخيرة بعد مواجهته لبعض مشاكل الملاحة في القسم الأوّل من المرحلة.

أمّا الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا فقد تواجد في المركز السابع أمام ناني روما سائق فريق البحرين رايد اكستريم.

وأنهى ساينز المرحلة تاسعًا على بُعد رُبع ساعة عن الصدارة، وخسر المزيد بالمقارنة مع غريمَيه بيترانسيل والعطيّة على صعيد الترتيب العام.

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

  السائق السيارة التوقيت/الفارق
1 France ستيفان بيترانسيل ميني 5:11:50
2 Qatar ناصر العطيّة تويوتا +6:11
3 Spain كارلوس ساينز الإبن ميني +48:13
4 Poland ياكوب بريجنسكي تويوتا +1:04:49
5 Czech Republic مارتن بروكوب فورد +1:10:32
6 United Arab Emirates خالد القاسمي بيجو +1:21:21
7 Spain ناني روما بي آر اكس +1:24:56
8 Argentina أورلاندو تيرانوفا ميني +1:30:05
9 South Africa براين باراغواناث سنتري +1:38:50
10 France سيباستيان لوب بي آر اكس +1:40:07
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة الخامسة
الكاتب مروان الوافي

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