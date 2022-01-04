رالي داكار: تقصير المرحلة الثالثة بسبب الأمطار

تمّ تعديل المرحلة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة التي أثرت على قسمٍ من المنطقة حول الأرطاوية، لذا، سيتم تقصير المسار بشكل أقل من المقرر، وفقاً لبيان أصدره منظمو الرالي.

وأكمل البيان: "ستنطلق من النقطة التي كانت نقطة مرور أولى، ما يعني تقصيراً بما يقارب مئة كيلومتر".

وتابع: "في المرور حول القيصومة، سيبدأ المشاركون من قسم الوصل في الكيلومتر الـ 214، أي من بداية الكيلومتر الـ 255 للمرحلة الخاصة، قبل العودة إلى مسار الوصل للكيلومتر الـ 166".

وأردف البيان: "ستكون هناك رمال، بفضل الأمطار، باتت أثقل وستقدم تماسكاً أكبر. وستكون هناك سلسلة من الكثبان يتوجب على المشاركين المرور بينها وتسلقها لمسافة 30 كيلومتر، بدرجة صعوبة 2، ما يعني أن السائقين والدراجين سيواجهون تحديات رملية كبيرة".

يشار إلى أن سام ساندرلاند يتصدر فئة الدراجات بعد المرحلة الثانية، بينما يتصدر ناصر العطية فئة السيارات.