رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات

بعد أن كان فارق الصدارة بنهاية المرحلة ما قبل الأخيرة يبلغ 4 دقائق و12 ثانية، تعززت آمال بينافيديس عندما تمّ تعديل زمن أفضليته أمام سام ساندرلاند دراج كاي تي ام إلى 5 دقائق و07 ثانية بسبب مشكلة في معدات تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" للمنظمين.

ومع بداية المرحلة، كسب بينافيديس عشر دقائق أمام ساندرلاند خلال الكيلومترات الـ 99 الافتتاحية، حيث عانى البريطاني في افتتاح المسار.

وبعد ذلك، تمكن بينافيديس من الحفاظ على أفضليته منافساً زميله في هوندا، ريكي برابيك، على الفوز بالمرحلة، ليتأخر عن الأمريكي بفارق دقيقتين و17 ثانية.

لكن ومع إنهاء ساندرلاند بفارق 13 ثانية، كان ذلك كافياً أمام بينافيديس ليحرز فوزه الأول في داكار، والثاني على التوالي لهوندا.

وبات صاحب الـ 32 عاماً أول دراج أرجنتيني يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات في داكار، أو في الرالي الشهير ككل، ما عدا فئة الدراجات الرباعية.

وكذلك نجح برابيس بتجاوز ساندرلاند إلى المركز الثاني الإجمالي، محرزاً الثنائية لهوندا، وهي المرة الأولى التي تنجح بذلك منذ 1987.