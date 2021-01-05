رالي داكار: برايس يفوز بالمرحلة الثالثة وهاوس ينتزع صدارة الترتيب العام

بعد معاناته في مجريات الإثنين، دخل درّاج "كاي تي ام" في معركة مع كيفن بينافيديس درّاج هوندا في ضمن مرحلة الثلاثاء البالغ طولها 403 كلم الممتدّة حول وادي الدواسر.

وبشكلٍ مماثلٍ لليومين الماضيين فقد خسر المفتتحون للمسار بعض الوقت في الكيلومترات الأولى، قبل أن يتحسّن الوضع لاحقًا بالنسبة لبرايس، وبينافيديس، وماتياس والكنر.

وقد تمكّن بينافيديس من توسيع أفضليته إلى دقيقة أمام برايس عند نقطة 183 كلم، لكنّ الأسترالي ردّ على ذلك في النصف الثاني من المرحلة، متقدمًا في الأمام بعد 292 كلم.

وبحلول نهاية المرحلة الخاصة، كان برايس متقدمًا بفارق دقيقة و13 ثانية أمام غريمه الأرجنتيني ليقتنص فوزه الثاني في يومين والـ 13 بالمراحل خلال مسيرته في داكار.

في المقابل، أكمل والكنر زميل برايس في "كاي تي ام" المراكز الثلاثة الأولى، بفارق دقيقتين و36 ثانية، بينما سجّل هاوس نتيجة قوية بحلوله رابعًا أمام ثالث الدراجين المصنعيين للعلامة النمساوية سام ساندرلاند.

وبذلك يتقدم هاوس بـ 33 ثانية أمام بينافيديس في صدارة الترتيب العام.

من جهة أخرى، تقدم خافيير دي سولتريه درّاج هوسكافارنا من المركز الخامس إلى الثالث أمام برايس، والذي بدأ اليوم من المركز الـ 16، ساندرلاند وأفضل دراجي ياماها روس برانش.

أمّا خوان باريدا متصدر الأمس ودراج هوندا، فقد تراجع إلى المركز الثامن الإجمالي، بفارق 9 دقائق عن الصدارة بعد خسارته ما يقرب من 25 دقيقة لصالح برايس، في حين خسر زميله وحامل اللقب ريكي برابيك أكثر من 21 دقيقة وتراجع خارج العشرة الأوائل في الترتيب الإجمالي.

درّاجٌ آخر عانى اليوم كان بابلو كوينتانيلا، الذي كان في المركز الرابع مع بداية اليوم، لكنه الآن تقهقر إلى المركز الـ 12، بفارق مركز وحيد أمام برابيك.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الثالثة: