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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: باريدا يفوز بالمرحلة الثانية في يومٍ سيّئ لـ "كاي تي ام"

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رالي داكار: باريدا يفوز بالمرحلة الثانية في يومٍ سيّئ لـ "كاي تي ام"
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حقّق جوان باريدا فوزه الـ 25 في مرحلة من مراحل رالي داكار لينتزع صدارة الترتيب العام مع نهاية مجريات الإثنين في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي عرفت فيه آمال كاي تي ام باستعادة اللقب من هوندا ضربة موجعة.

فاز باريدا بالمرحلة البالغ طولها 457 كلم الرابطة بين بيشة ووادي الدواسر بفارق 3 دقائق و55 ثانية أمام زميله في هوندا والفائز بلقب العام الماضي ريكي برابيك.

وتصدّر باريدا جميع نقاط التحقّق في الطريق، وفي حين أنّه انطلق من المركز الـ 18 متأخّرًا بقرابة رُبع ساعة عن الصدارة، فإنّ وتيرة الإسباني اليوم كانت كفيلة بدفعه إلى صدارة الترتيب العام بفارق 6 دقائق و23 ثانية عن برابيك.

وحلّ بابلو كينتانيلا ثالثًا في المرحلة لصالح هوسكفارنا، وتبعه روس برانش أفضل درّاجي ياماها، ومن ثمّ درّاج هوندا الآخر خوسيه إيغناسيو كورنيخو.

أمّا بالنسبة للصانع النمساوي كاي تي ام فقد تراجع درّاجوه بعيدًا أسفل الترتيب العام، وكان الفائز بنسخة 2018 أكثر المتضرّرين.

إذ بدأ ماتياس والكنر يومه من المركز الثالث لكنّه سرعان ما عانى من مشكلة تقنيّة كلّفته ساعتين وربع، ولم يكمل المرحلة بعد حتّى كتابة هذه الأسطر.

في ذات الوقت خسر توبي برايس المتصدّر السابق للترتيب العام إثر مرحلة الأحد الكثير من الوقت لصالح باريدا طوال المرحلة وخسر 32 دقيقة لصالح الإسباني، ما يتركه على بُعد 17 دقيقة و39 ثانية.

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت/الفارق
1 Spain جوان باريدا هوندا 8:15:38
2 United States ريكي برابيك هوندا 6:23
3 Botswana روس برانش ياماها 6:37
4 Chile بابلو كينتانيلا هوسكفارنا 7:16
5 France خافيير دي سولتريه هوسكفارنا 8:25
6 France أدريان فان بيفرن ياماها 8:34
7 Argentina لوسيانو بينافيديس هوسكفارنا 9:07
8 United States سكايلر هاوس كاي تي ام 9:31
9 Slovakia ستيفان سفيتكو كاي تي ام 10:23
10 Spain لورينزو سانتولينو شيركو 10:51
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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