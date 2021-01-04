رالي داكار: باريدا يفوز بالمرحلة الثانية في يومٍ سيّئ لـ "كاي تي ام"

فاز باريدا بالمرحلة البالغ طولها 457 كلم الرابطة بين بيشة ووادي الدواسر بفارق 3 دقائق و55 ثانية أمام زميله في هوندا والفائز بلقب العام الماضي ريكي برابيك.

وتصدّر باريدا جميع نقاط التحقّق في الطريق، وفي حين أنّه انطلق من المركز الـ 18 متأخّرًا بقرابة رُبع ساعة عن الصدارة، فإنّ وتيرة الإسباني اليوم كانت كفيلة بدفعه إلى صدارة الترتيب العام بفارق 6 دقائق و23 ثانية عن برابيك.

وحلّ بابلو كينتانيلا ثالثًا في المرحلة لصالح هوسكفارنا، وتبعه روس برانش أفضل درّاجي ياماها، ومن ثمّ درّاج هوندا الآخر خوسيه إيغناسيو كورنيخو.

أمّا بالنسبة للصانع النمساوي كاي تي ام فقد تراجع درّاجوه بعيدًا أسفل الترتيب العام، وكان الفائز بنسخة 2018 أكثر المتضرّرين.

إذ بدأ ماتياس والكنر يومه من المركز الثالث لكنّه سرعان ما عانى من مشكلة تقنيّة كلّفته ساعتين وربع، ولم يكمل المرحلة بعد حتّى كتابة هذه الأسطر.

في ذات الوقت خسر توبي برايس المتصدّر السابق للترتيب العام إثر مرحلة الأحد الكثير من الوقت لصالح باريدا طوال المرحلة وخسر 32 دقيقة لصالح الإسباني، ما يتركه على بُعد 17 دقيقة و39 ثانية.

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية: